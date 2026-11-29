Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası FED'in faiz politikalarına yönelik beklentilerin değişmesiyle baskı altında kaldı. Buna rağmen geçtiğimiz hafta toparlanma eğilimi gösterdi. İşte detaylar...

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Ons altın tarafı yüzde 1,8 artışla 3.630 dolardan işlem gördü. Değerli metal bu hafta başlarında ulaşılan 15 aylık en düşük seviyeden toparlanmasını sürdürdü. ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi fiyatlanmaları da yakından etkiledi.

Gelişmeler sonrasında dolar, 22 aylık en yüksek seviyesine yakın seyrediyor. Federal Rezerv'in önümüzdeki ay ve 2027 başlarında faiz oranlarını artırmaya devam edeceği beklentilerini güçlendi.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın fiyatları ons tarafındaki gelişmelere bağlı olarak Cuma günü son 24 saat içinde %2,58 değer kazanarak 5.964,82 lira şeklinde haftayı kapattı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ:5.963,87

SATIŞ:5.964,82

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ:9.757,93

SATIŞ:9.983,65

TAM ALTIN

ALIŞ:39.031,71

SATIŞ:39.812,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ:40.454,00

SATIŞ:41.066,00