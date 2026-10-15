Altının kilogram fiyatı yükseldi

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 485 bin lira, en yüksek 6 milyon 591 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,23 artışla 6 milyon 580 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 500 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 875 milyon 819 bin 274,32 lira, işlem miktarı ise 438,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi 3 milyar 391 milyon 620 bin 475,72 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler, BLZ Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Altınbaş Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 6.500.000,00 4.120,00 En Düşük 6.485.000,00 4.120,00 En Yüksek 6.591.800,00 4.158,00 Kapanış 6.580.000,00 4.120,00 Ağırlıklı Ortalama 6.569.610,64 4.133,67 Toplam İşlem Hacmi (TL) 2.875.819.274,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 438,70 Toplam İşlem Adedi 33