Altının ons fiyatı son 15 ayın en düşük seviyesinden dönerek haftayı yükselişle tamamlarken, gümüş ise haftanın en fazla değer kazanan değerli metali oldu.

2025'TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYE

Dolar endeksinin değer kazanması ve faizlerin yüksek kalacağı beklentisi, haftanın ilk bölümünde altın fiyatlarını baskıladı. Teknoloji hisselerindeki satışlar da altına yansıdı.

Yatırımcıların hisse senetlerindeki kayıplarını karşılamak ve nakit ihtiyaçlarını gidermek için altın satmasıyla ons fiyatı çarşamba günü 3 bin 426,35 dolara kadar geriledi. Böylece altın, Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Haftanın ikinci yarısında ise teknoloji hisselerinin toparlanmasıyla nakit ihtiyacından kaynaklanan satışlar hafifledi. Düşük fiyatları alım fırsatı olarak değerlendiren yatırımcıların talebiyle cuma günü yeniden 3 bin 600 doların üzerine çıkan altının ons fiyatı, haftayı 3 bin 654 dolardan tamamlayarak iki haftalık düşüşüne son verdi.

DEĞERLİ METALLER YÜKSELDİ

Fiyatlardaki gerileme Asya'da fiziki altına talebi de canlandırdı. Hindistan'da tüketicilerin mücevher alımları artarken, yatırımcılar külçe ve altın sikkeye yöneldi. Çin'de ise perakende talebin güçlü seyretmesiyle altın, yerel piyasada uluslararası fiyatların üzerinde işlem görmeye devam etti.

Gümüşte ise hafta ortasından sonraki toparlanma daha belirgin oldu. Çarşamba günü 38,2 dolara kadar gerileyen gümüşün ons fiyatı, cuma günkü işlemlerde 43,5 doların üzerine çıktı.

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde haftalık bazda ons fiyatları gümüşte yüzde 5,6, altında yüzde 2,5 ve platinde yüzde 2 artarken, paladyumda yüzde 0,3 geriledi.