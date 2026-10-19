Bitcoin yeniden 82 bin doların üzerinde! Yükselişin arkasında iki gelişme var

Kripto para piyasasında yeni hafta yükselişle başladı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü 82 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak 82 bin 422,98 dolardan işlem gördü. Son 24 saatte yüzde 0,75 değer kazanan Bitcoin'in piyasa değeri 1,66 trilyon dolara yaklaşırken, son yedi günlük performansı yüzde 1,30 kayba işaret etti.

Çin ekonomisinden gelen olumlu veriler ve petrol fiyatlarındaki gerileme kripto para piyasasındaki yükselişi destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Ancak haftalık kayıpların devam etmesi, Bitcoin'deki toparlanmanın henüz güçlü bir yükseliş eğilimine dönüşmediğini gösteriyor.

ÇİN EKONOMİSİNDEN GELEN VERİLER BİTCOİN'İ DESTEKLEDİ

Bitcoin fiyatındaki yükselişte Çin ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde büyümesi etkili oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre, ülke ekonomisi ikinci çeyrekteki yüzde 4,3'lük büyümenin ardından üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,5 büyüdü.

Çin'de eylül ayı perakende satışları da piyasa beklentilerini aştı. Yüzde 0,5 artması beklenen perakende satışlar, eylülde yüzde 1,1 yükseldi. Önceki ay bu oran yüzde 0,4 olarak kaydedilmişti.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisinden gelen veriler, küresel büyümeye yönelik beklentileri destekledi. Bu gelişmelerin yatırımcıların Bitcoin gibi riskli varlıklara yönelmesine katkı sağladığı değerlendiriliyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME KRİPTO PİYASASINI DESTEKLEDİ

Bitcoin'deki yükselişi destekleyen bir diğer gelişme petrol fiyatlarındaki düşüş oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik enerji yaptırımları konusunda aldığı muafiyet kararı sonrasında küresel petrol arzının artabileceği beklentisi güçlendi.

Petrol fiyatlarında kalıcı bir düşüş yaşanmasının enflasyon baskısını hafifletebileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yönelik beklentileri destekleyebileceği değerlendiriliyor.

Faizlerin düşebileceğine yönelik beklentiler, Bitcoin ve diğer riskli varlıklara olan talebi artırabilecek unsurlar arasında bulunuyor. Bununla birlikte Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin devam etmesi, enerji fiyatları ve küresel piyasalardaki belirsizliğin sürmesine neden oluyor.

BİTCOİN'DE YÜKSELİŞ KALICI OLACAK MI?

Analistler, Bitcoin'deki son yükselişin önceki günlerde yaşanan kayıpların ardından gelen tepki alımlarından kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

Son 24 saatteki yüzde 0,75'lik yükselişe rağmen Bitcoin'in haftalık bazda yüzde 1,30 ekside bulunması, toparlanmanın henüz önceki kayıpları telafi edemediğini ortaya koyuyor.

Diğer büyük kripto para birimlerinde de haftalık görünümün ağırlıklı olarak negatif kalması, piyasadaki satış baskısının tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor.

Önümüzdeki dönemde Çin'den gelecek ekonomik veriler, petrol fiyatlarının seyri, Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler ve Orta Doğu'daki gelişmelerin kripto para piyasasının yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.