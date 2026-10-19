Yeni hafta hareketli başladı: Küresel piyasaların gözü bu üç gelişmede

Küresel piyasalar, yeni haftaya Orta Doğu'da olası bir uzlaşıya yönelik diplomatik girişimler ve Çin ekonomisinden gelen olumlu verilerin etkisiyle toparlanma eğiliminde başladı. Geçen hafta ABD'de hızlanan enflasyon, jeopolitik riskler ve yapay zekâ şirketlerinin yatırımlarının sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerle gerileyen risk iştahında kısmi artış görüldü. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki gerileme altını desteklerken, diplomatik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Yatırımcıların odağında bu hafta açıklanacak şirket bilançoları ve küresel ekonomik aktiviteye ilişkin veriler bulunuyor.

ALTIN YÜKSELDİ, PETROL FİYATLARI GERİLEDİ

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem gününde emtia fiyatlarında farklı yönlü hareketler görüldü. ABD tahvil faizleri ve dolar endeksindeki düşüşün desteğiyle ons altın yüzde 0,4 artarak 4 bin 183 dolardan işlem gördü.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise Orta Doğu'da diplomatik çözüm arayışlarının etkisiyle yüzde 1,9 düşerek 107,8 dolara geriledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de geçen hafta yüzde 5,09 seviyesine kadar gerilemesinin ardından yeni haftaya düşüş eğilimiyle başladı. Tahvil getirisi yüzde 5,07 seviyesinde bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 101,7 seviyesine indi.

ABD BORSALARINDA GÖZLER META VE TESLA'NIN BİLANÇOLARINDA

ABD borsalarında geçen hafta teknoloji şirketlerinin hisselerinde yaşanan sert düşüşlerin ardından yeni haftada dengelenme arayışı öne çıktı. ABD'de önemli şirketlerin açıklayacağı finansal sonuçlara yönelik olumlu beklentiler ve tahvil faizlerindeki gerileme, piyasalardaki toparlanmayı destekledi.

Cuma günü New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 1,09, Nasdaq endeksi yüzde 2,15 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,34 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratları ise yeni haftaya pozitif başladı.

Yatırımcıların bu hafta takip edeceği gelişmeler arasında çarşamba günü açıklanacak Meta ve Tesla'nın finansal sonuçları bulunuyor. Ayrıca dünya genelinde yayımlanacak ekim ayı öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri de ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin sinyaller verecek.

Analistler, ABD'de bu hafta piyasaların yönünü belirleyecek ölçüde kritik bir veri gündemi bulunmadığını belirtiyor. Gelecek hafta ise ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere küresel merkez bankalarının faiz kararları yakından izlenecek.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek haftaki toplantıda politika faizini sabit tutacağı beklentisi korunuyor. Haberde aktarılan piyasa fiyatlamalarına göre, bankanın aralık ayında 25 baz puanlık faiz artışına gitmesi de bekleniyor.

ORTA DOĞU'DA DİPLOMASİ ARAYIŞI PİYASALARI ETKİLİYOR

Orta Doğu'da yeni bir anlaşma zemini aranması, küresel piyasalardaki iyimserliği destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin olası yeni bir saldırıya hazırlıklı olduğunu belirtirken diplomasiye açık oldukları mesajını da yineledi.

Erakçi, İran'ın yedi aşamalı ve yedi günlük planını New York'ta sunduğunu hatırlatarak, "ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir." dedi.

Diplomatik temasların etkisiyle petrol fiyatlarında gerileme görülürken, ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ileri sürdü.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.

FRANSA'DAKİ OLAYLAR AVRUPA PİYASALARINI TEDİRGİN EDİYOR

Avrupa borsaları cuma günü yükseliş kaydederken, hafta sonu Fransa'da yaşanan olaylar bölge piyasalarına ilişkin endişeleri artırdı. Göstericilerin lüks mağazaları yağmalama girişimleri ve çiftçilerin de olaylara katılması, ekonomik faaliyetler üzerindeki olası etkileri gündeme taşıdı.

Analistler, olayların perakende ticaret üzerinde baskı oluşturabileceğini ve lüks tüketim markalarının hisselerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor. Çiftçilerin de sürece katılmasıyla tarımsal üretimde düşüş yaşanabileceği değerlendirilirken, gıda fiyatları üzerinden enflasyon baskısının artabileceği uyarısı yapılıyor.

Olayların yol açtığı hasarın kamu maliyesine ek yük getirebileceği de ifade ediliyor.

Cuma günü Avrupa borsalarında İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,93, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 ve Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,95 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratları ise yeni haftaya negatif başladı.

Bölgede bu hafta açıklanacak sektörel PMI verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü Almanya'da katılacağı söyleşide yapacağı açıklamalar takip edilecek.

ÇİN EKONOMİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI

Asya piyasalarında Japonya hariç genel olarak pozitif bir görünüm öne çıktı. Çin'de açıklanan ekonomik veriler, ülke ekonomisinin büyüme performansına ilişkin endişeleri bir miktar azalttı.

Çin ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,5 büyüyerek beklentileri aştı. Bu sonuç, yıllık büyüme hedefinin karşılanması için ekonomi yönetimi üzerindeki daha güçlü teşvik önlemleri uygulama baskısını hafifletti.

Ülkede eylül ayı perakende satışları yüzde 1,1 artarak tahminlerin üzerine çıktı. Aynı dönemde sanayi üretimi de yüzde 5,5 yükseldi.

Japonya'da ise Başbakan Takaichi Sanae'nin yenin zayıflamasıyla yükselen faizlerden hükümetin sorumlu olmadığını söylemesinin ardından Nikkei 225 endeksi geriledi.

Kapanışa yakın işlemlerde Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 düşerken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Hong Kong borsası ise tatil nedeniyle işlem görmedi.

BORSA İSTANBUL'DA GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Yurt içinde piyasaların odağında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) perşembe günü açıklayacağı faiz kararı bulunuyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, cuma gününü yüzde 2,89 düşüşle 11.721,72 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat da cuma akşam seansında normal seans kapanışına göre yüzde 0,74 geriledi.

Dolar/TL cuma gününü 49,1280 seviyesinden tamamlarken, yeni haftanın ilk işlem gününde bankalararası piyasada yüzde 0,1 yükselişle 49,1600 seviyesinde işlem gördü.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin ekim ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 36'ya çekmesini bekliyor. Bu oran, ekonomistlerin beklentisini yansıtıyor; henüz açıklanmış bir faiz kararı değil.

Analistler, yurt içinde bugün kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puan destek, 11.900 ve 12.000 puan ise direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ağustos ayı kısa vadeli dış borç istatistikleri

Hong Kong'da piyasalar tatil nedeniyle bugün kapalı olacak