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Fitch'ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de finansal kiralama ve faktoring şirketlerinin 2026 ve 2027 yıllarında artan aktif kalitesi riskleri ve daralan kâr marjlarıyla karşılaşabileceğini bildirdi. Sektörlerde işlem hacimleri büyürken takipteki krediler, fonlama maliyetleri ve kaldıraç oranları yakından izlenecek.

Fitch’ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2026 16:40

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'deki finansal kiralama ve faktoring sektörlerine ilişkin risk değerlendirmesini açıkladı. Kuruluş, 2026 ve 2027 yıllarında aktif kalitesi üzerindeki baskının artmasını ve kârlılık marjlarının zayıflamasını bekliyor.

Fitch'in 19 Ekim 2026 tarihli raporunda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu EMEA Gelişen Avrupa finansman ve leasing sektörünün görünümünün haziran ayında "kötüleşen" olarak revize edildiği hatırlatıldı. Bu değerlendirmede küresel büyümedeki yavaşlama, kalıcı enflasyon, yüksek fonlama maliyetleri ve küçük ve orta ölçekli işletmelerden (KOBİ) kaynaklanan aktif kalitesi baskılarının etkili olduğu belirtildi.

PİYASA DALGALANMALARININ DOLAYLI ETKİSİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Fitch, Türkiye'de son dönemde yaşanan piyasa dalgalanmalarının finansal kiralama ve faktoring şirketleri üzerindeki doğrudan etkisinin sınırlı kaldığını değerlendirdi.

Finansal kiralama şirketlerinin doğrudan risklerinin düşük, menkul kıymet portföylerinin sınırlı ve fonlama kanallarının yerleşik olduğu belirtildi. Banka iştiraki olan faktoring şirketlerinin de hissedar desteği ve istikrarlı fonlama imkânlarından yararlandığı ifade edildi.

Buna karşın piyasa stresinin borçlular üzerinden sektörlere dolaylı olarak yansıyabileceği vurgulandı. Türk lirası faizlerindeki yükseliş ve kredi temerrüt takası (CDS) primlerindeki artışın fonlama maliyetlerini artırabileceği kaydedildi.

FİNANSAL KİRALAMADA İŞ HACMİ YÜZDE 48 BÜYÜDÜ

Türkiye'de finansal kiralama sektörünün yeni iş hacmi, 2026 yılının ilk yarısında dolar bazında yıllık yüzde 48 arttı.

Sat ve geri kirala işlemlerinin yeni iş hacmi içindeki payı yüzde 38'e ulaştı. Fitch, bu oranın şirketlerin yatırım harcamalarından ziyade işletme sermayesi finansmanına yönelik talebin sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Kuruluş, sat ve geri kirala işlemlerinin ticari gayrimenkul değerlemelerine ve varlıkların kalan değerine ilişkin risklere maruziyeti artırabileceğini değerlendirdi.

Finansal kiralama sektöründe takipteki kredi oranı yüzde 1,9'a geriledi. Ancak Fitch, bu oranın 2026 ve 2027 yıllarının sonuna doğru kademeli olarak yükselmesini bekliyor.

Sektörde ortalama özkaynak kârlılığı yüzde 30 seviyesinde gerçekleşirken temel kâr marjlarının daralabileceği belirtildi. Kaldıraç oranı ise 2025 sonundaki 3,8 kattan 4,9 kata yükseldi.

FAKTORİNG SEKTÖRÜNDE İŞLEM HACMİ 1,1 TRİLYON TL'YE ULAŞTI

Faktoring sektörünün işlem hacmi, 2026 yılının ilk yarısında yıllık yüzde 33 artarak 1,1 trilyon liraya yükseldi.

Fitch, sektörün yıl genelinde yüzde 32 büyümesini bekliyor. Ancak kuruluş, bu büyümenin genel olarak enflasyonla uyumlu olduğunu ve reel büyümenin yatay kalacağını öngörüyor.

Faktoring sektöründe takipteki kredi oranı yüzde 2,3 seviyesinde gerçekleşti. Buna rağmen yeni sorunlu kredilerin ve değer düşüklüğü giderlerinin yüksek kalmayı sürdürdüğü belirtildi.

Sektörde ortalama aktif kârlılığı, 2025'teki yüzde 8,1 seviyesinden yüzde 6,4'e geriledi. Kaldıraç oranı ise 4,1 kata yükseldi. Fitch, bu seviyeyi hâlen ılımlı olarak değerlendirdi.

2026 VE 2027'DE KÂRLILIK VE KREDİ RİSKLERİ İZLENECEK

Fitch'in değerlendirmesine göre finansal kiralama ve faktoring sektörlerinde büyümenin sürmesi, risklerin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Borçluların ödeme gücü, fonlama maliyetleri ve sorunlu kredilerdeki olası artış, önümüzdeki iki yılda sektörlerin finansal performansını belirleyecek temel unsurlar arasında yer alıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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