Çin, ulusal veri şirketini kurdu

Çin, veri kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılmasında uzmanlaşacak Çin Ulusal Veri Grup Anonim Şirketinin kuruluşunu duyurdu. Xinhua'nın haberine göre şirketin kuruluşu, Hıbey eyaletine bağlı Şiaongan Yeni Bölge'de düzenlenen törenle ilan edildi.

ÇİN'İN DOĞRUDAN YÖNETTİĞİ 100. KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSÜ

Merkezi hükümet tarafından doğrudan yönetilen 100. kamu iktisadi teşebbüsü olma özelliği taşıyan şirketin, veri odaklı alanlarda ulusal ekonomiye öncülük etmesi amaçlanıyor.

Şirketin faaliyet alanları arasında veri kaynakları, veri hizmetleri, veri altyapısı ile bilimsel ve teknolojik inovasyon bulunuyor. Kuruluşla birlikte Çin'in bu alanlardaki çalışmalarının kurumsal bir yapı altında yürütülmesi hedefleniyor.