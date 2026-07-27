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ABD ekonomisinden beklenti altı veri! Dayanıklı mal siparişlerinde artış sınırlı kaldı

ABD'de piyasaların yakından takip ettiği dayanıklı mal siparişleri haziran ayında beklentilerin altında kaldı. Siparişler aylık bazda yüzde 0,3 artarak 334,8 milyar dolara yükselirken, piyasalarda yüzde 1,6'lık artış bekleniyordu. Veride bilgisayar ve elektronik ürün siparişlerindeki yüzde 3,1'lik yükseliş etkili oldu.

ABD ekonomisinden beklenti altı veri! Dayanıklı mal siparişlerinde artış sınırlı kaldı
AA

Oluşturma Tarihi 27 Temmuz 2026 17:04

ABD ekonomisinin sanayi ve yatırım görünümüne ilişkin önemli göstergelerden dayanıklı mal siparişleri haziran ayında artmasına rağmen piyasa beklentilerini karşılayamadı.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 334,8 milyar dolara yükseldi.

Piyasa beklentisi ise siparişlerin söz konusu dönemde yüzde 1,6 artması yönündeydi.

BEKLENTİ YÜZDE 1,6'YDI

Mayıs ayında yüzde 4 gerileyen dayanıklı mal siparişlerinin haziranda yeniden artışa geçmesi dikkati çekti. Ancak yüzde 0,3'lük yükseliş, piyasanın yüzde 1,6'lık beklentisinin oldukça altında kaldı.

Haziran ayındaki artışta özellikle bilgisayar ve elektronik ürünlere yönelik talep etkili oldu. Bu kategorideki siparişler aylık bazda yüzde 3,1 arttı.

ULAŞIM HARİÇ SİPARİŞLER YÜZDE 0,6 ARTTI

Verilerin ayrıntılarına bakıldığında, ulaşım ekipmanları hariç tutularak hesaplanan yeni siparişler haziranda yüzde 0,6 yükseldi.

Savunma harcamaları hariç yeni siparişlerde ise aylık bazda yüzde 0,3 artış kaydedildi.

Kullanım ömrü en az üç yıl olan otomobil, makine, bilgisayar ve çeşitli elektronik ürünler gibi malları kapsayan dayanıklı mal siparişleri, sanayi üretimi ve şirketlerin yatırım eğilimlerine ilişkin önemli göstergeler arasında bulunuyor.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

ABD'den gelen makroekonomik veriler, Fed'in faiz kararı öncesinde piyasalar tarafından yakından takip ediliyor. Dayanıklı mal siparişlerindeki artışın beklentilerin altında kalması da ABD ekonomisinin görünümüne ilişkin yeni verilerden biri olarak kayıtlara geçti.

Fed'in faiz kararının yanı sıra para politikasının gelecek dönemine ilişkin verilecek mesajlar da dolar, altın ve küresel piyasaların yönü açısından önem taşıyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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