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Yuanın küresel kullanımı artıyor! Hedef dünya finans piyasaları...

Çin, yuanın uluslararası finans sistemindeki konumunu güçlendirmek ve küresel ölçekte kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla finansal altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmalarını hızlandırıyor. Pekin yönetimi, yuanın ticari ödemelerin yanı sıra uluslararası finansman, yatırımlar ve merkez bankası rezervlerinde daha fazla yer edinmesini hedefliyor.

Yuanın küresel kullanımı artıyor! Hedef dünya finans piyasaları...

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2026 09:52

Çin'in yuanı küresel ölçekte daha etkin bir para birimi haline getirme stratejisi, yalnızca dış ticarette yerel para kullanımını artırmanın ötesine geçiyor. Bu doğrultuda ülke, yabancı yatırımcıların yuan cinsinden varlıklara erişimini kolaylaştıracak, finansman seçeneklerini genişletecek ve para biriminin uluslararası piyasalardaki likiditesini artıracak kapsamlı bir finansal ekosistem oluşturmaya çalışıyor.

Ancak yuanın küresel ölçekte daha fazla benimsenmesi için ticari işlemlerde kullanılmasının tek başına yeterli olmadığı belirtiliyor. Para biriminin uluslararası piyasalarda güçlü bir konum elde edebilmesi için yatırım araçlarının çeşitlendirilmesi, finansman kanallarının derinleştirilmesi ve yatırımcıların risklerini yönetebileceği mekanizmaların geliştirilmesi önem taşıyor.

Swift verilerine göre yuan, küresel ticaret finansmanında yüzde 9,14 payla ABD dolarının ardından ikinci sırada bulunuyor. ABD dolarının aynı alandaki payı ise yüzde 80,68 seviyesinde yer alıyor.

ÇİN, YUAN CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARINI GENİŞLETİYOR

Yuanın uluslararası kullanımını artırmaya yönelik planların başında, Çin'in Hong Kong üzerinden yuan cinsinden yatırım ürünlerini çeşitlendirmesi geliyor. Bu kapsamda Hong Kong'da devlet tahvili ihraçlarının hacminin ve sıklığının artırılması planlanıyor. Böylece yuan cinsinden tahvillerde farklı vadeleri kapsayan bir getiri eğrisinin oluşturulması amaçlanıyor.

Hong Kong yönetimi ayrıca kısa vadeli yuan cinsi borçlanma araçlarını ve yeniden tasarlanmış yuan cinsinden altın vadeli işlem sözleşmesini değerlendirmeye alıyor. Bu adımların, uluslararası yatırımcıların yuan cinsinden varlıklara erişimini artırması hedefleniyor.

KUR VE FAİZ RİSKLERİNE KARŞI YENİ ARAÇLAR GELİŞTİRİLİYOR

Çin'in stratejisinde ikinci önemli başlığı, yabancı yatırımcıların finansal risklerini yönetmelerini kolaylaştıracak türev ürünler oluşturuyor. Hong Kong üzerinden sunulan türev işlem bağlantılarının genişletilmesiyle yatırımcıların faiz ve kur dalgalanmalarına karşı korunma imkanlarının artırılması hedefleniyor.

Bu çerçevede ağustos ayında Hong Kong'da yeni devlet tahvili vadeli işlem sözleşmeleri de devreye alındı. Söz konusu araçların, yuan cinsinden yatırımların uluslararası piyasalarda daha cazip hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

YUANLA FİNANSMAN VE PANDA TAHVİLİ PİYASASI BÜYÜTÜLECEK

Çin, yuanın küresel kullanımını artırmak için borçlanma piyasalarını da geliştirmeyi planlıyor. Çin ana karası ile Hong Kong'da yuan cinsinden finansman imkanlarının genişletilmesi, bu stratejinin temel unsurları arasında yer alıyor.

Yabancı kuruluşların Çin ana karasında yuan cinsinden ihraç ettiği tahviller, panda tahvilleri olarak adlandırılıyor. Çin yönetimi, bu tahvillerin ihracını ve alım satımını kolaylaştırarak yuan cinsinden finansman piyasasının büyümesini hedefliyor.

SINIR ÖTESİ YUAN ÖDEMELERİNİN HACMİ ARTIYOR

Yuanın uluslararası finans sistemindeki rolünü güçlendirmeyi amaçlayan bir diğer adım ise sınır ötesi ödeme ve takas altyapısının geliştirilmesi olarak öne çıkıyor.

Çin'in sınır ötesi yuan ödeme sisteminde gerçekleştirilen işlemlerin yıllık hacmi, 2025 yılında 180,2 trilyon yuana, yaklaşık 26,9 trilyon dolara ulaştı. Böylece işlem hacmi, 10 yıl önceki seviyesinin yaklaşık dört katına çıktı.

Çin'in yatırım araçlarını çeşitlendirme, yuan cinsinden finansman imkanlarını artırma ve uluslararası ödeme altyapısını genişletme adımları, para biriminin küresel finans sistemindeki payını büyütme hedefinin bir parçasını oluşturuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#HONG KONG #ÇİN #YUAN #ABD #DOLAR

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