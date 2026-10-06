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Suudi Arabistan'tan petrol arzını hareketlendirecek açıklama

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkesinin, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı "Petroline" adlı "Doğu-Batı Petrol Boru Hattı"nın Kızıldeniz’deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi.

Suudi Arabistan’tan petrol arzını hareketlendirecek açıklama
AA AA

Oluşturma Tarihi 06 Ekim 2026 13:50

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir panelde Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bin Selman, hattın operasyonel kapasitesinin bu sabah itibarıyla günlük 5,8 milyon varillik ham petrol taşıma kapasitesine ulaştığını belirtti.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran, Körfez petrolünün dünyaya ulaştırıldığı önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı başta petrol tankerleri olmak üzere gemilerin geçişine kapattı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması üzerine Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı daha da önemli hale geldi.

Hat, 10-11 Eylül tarihlerinde Irak'tan gelen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmış ve hattın işleyişini sağlayan 11 pompa istasyonundan 3 tanesi doğrudan isabet almıştı. Söz konusu hat, yaklaşık 11 gün kapalı kalmıştı.

DOĞU-BATI PETROL BORU HATTI

"Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan'ın en önemli ham petrol taşıma hatlarından biri.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tarafından işletilen hat, ülkenin doğusundaki Abkayk bölgesinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya kadar yaklaşık 1200 kilometre uzanıyor.

Tamamı Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan hat, ham petrolü ülkenin doğusundaki üretim ve işleme merkezlerinden Kızıldeniz kıyısındaki rafineri ve ihracat tesislerine taşıyor.

Petroline, Suudi Arabistan'a petrolü Hürmüz Boğazı'ndan deniz yoluyla geçirmek zorunda kalmadan Kızıldeniz'e ulaştırabileceği kara üzerinden alternatif bir güzergah sağlıyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, 12 Nisan 2026'da Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın tam pompalama kapasitesinin günlük yaklaşık 7 milyon varil olduğunu açıklamıştı.

#SUUDİ ARABİSTAN #HÜRMÜZ BOĞAZI #BAHREYN #İSRAİL

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