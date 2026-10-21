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Rusya-Çin ekonomik ilişkileri güçleniyor: Mişustin'den 30 kat artış açıklaması

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Çin ile ikili ticarette ulusal para birimlerinin kullanım oranının yüzde 100'e yaklaştığını bildirdi.

Rusya-Çin ekonomik ilişkileri güçleniyor: Mişustin’den 30 kat artış açıklaması
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Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2026 11:14

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Çin Başbakanı Li Çiang ile düzenlenen 31'inci olağan hükümet başkanları toplantısında konuştu.

Dış baskıların artmasına rağmen iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmeye devam ettiğini belirten Mişustin, "Son 25 yılda karşılıklı ticaret hacmimiz 30 kattan fazla arttı. Ulusal para birimlerinin kullanımını genişletiyoruz. Bugün bunların ikili ticaretteki payı yüzde 100'e yaklaştı." dedi.

Mişustin, Rusya'nın Çin'e petrol ve doğal gaz ihracatında lider konumda bulunduğunu ifade ederek, Sibirya'nın Gücü doğal gaz boru hattının istikrarlı şekilde çalıştığını, Uzak Doğu güzergahındaki boru hattının inşasının da sürdüğünü söyledi.

Çin'e enerji kaynaklarının kesintisiz sevkiyatını sürdüreceklerini bildiren Mişustin, nükleer enerji alanında ortak projeler geliştirmeye hazır olduklarını kaydetti.

Mişustin, iki ülke arasındaki tarım ürünleri ticaretinin yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 3'te 1'den fazla arttığını aktararak, sanayi, yüksek teknoloji ve dijital ekonomi alanlarında da işbirliğini genişletmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Çin Başbakanı Li ise uluslararası alandaki belirsizliklere rağmen Rusya ile ilişkilerin istikrarlı şekilde geliştiğini belirterek, iki ülkenin dış baskılara karşı işbirliğini güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#RUSYA #ÇİN #EKONOMİ

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