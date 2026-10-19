Petrol 107,34 dolardan işlem görüyor

Cuma günü 109,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 108,14 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,2 düşerek 107,34 dolara geriledi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün kasım vadeli varil fiyatı 96,97 dolar oldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve tarifelerden muafiyet kararı sonrası Rus petrolü ve yakıtının küresel piyasalara arzının artabileceği beklentisi etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) küresel petrol talebi artışına ilişkin tahminini düşürmesi de fiyatlar üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırdı.

OPEC'İN TALEP TAHMİNİNİ DÜŞÜRMESİ FİYATLARI BASKILADI

OPEC, İran ve bağlantılı gruplardan kaynaklanan deniz taşımacılığına yönelik riskler sürerken, 2026'da küresel petrol talebinin günlük yaklaşık 200 bin varil artacağını öngördü. Bu tahmin, eylülde açıklanan günlük yaklaşık 400 bin varillik artış beklentisinin altında kaldı.

Öte yandan, Suudi Arabistan'da Yemen sınırı yakınlarında bir helikopterin düşmesi, Husilerin önemli ihracat merkezlerinden Yanbu'yu hedef alması ve İngiltere'nin denizcilik operasyonları kapsamında Basra Körfezi'nde iki tankerin saldırıya uğradığını bildirmesi, bölgedeki arz güvenliğine ilişkin endişeleri canlı tuttu.

ORTA DOĞU'DA DİPLOMASİ ARAYIŞI SÜRÜYOR

Bölgede diplomatik çözüm arayışları da gündemdeki yerini koruyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yeni bir saldırıya hazırlıklı olduklarını belirtirken diplomasiye açık oldukları mesajını yineledi.

Erakçi, İran'ın 7 aşamalı 7 günlük planını New York'ta sunduğunu anımsatarak, "ABD tarafı 7 günlük plana ilişkin görüşlerini iletti ve bunu inceliyoruz. İran'ın planı hala masanın üzerindedir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump da Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerinde "büyük ilerleme" kaydedildiğini ileri sürdü.

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i, küresel dizel piyasasına ciddi zarar verdiğini savunduğu Rusya'daki dizel rafinerilerini hedef almakla ve savaşı bitirmeyi istememekle eleştirdi.

Brent petrolde teknik olarak 109,60 dolar seviyesinin direnç, 107,18 dolar seviyesinin ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.