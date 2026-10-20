Komşuda doğal gaz faturası kabaracak! Yüzde 69 zamlanabilir

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Ermenistan'ın Birlik üyeliğinin askıya alınmasının olası ekonomik sonuçlarına ilişkin uyarıda bulundu. Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcilerinin hazırladığı rapora göre, bu senaryoda Ermenistan'ın doğal gaz ithalat fiyatı 1.000 metreküp başına 177,5 dolardan 300 dolara çıkabilir. Rusya'dan yapılan para transferlerinde de yarıdan fazla düşüş yaşanabileceği tahmin edildi.

DOĞAL GAZ FATURASI 657,5 MİLYON DOLARA ÇIKABİLİR

Raporda, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon süreci nedeniyle AEB üyeliğinin askıya alınmasının ülke ekonomisine olası etkileri değerlendirildi.

Mevcut durumda 1.000 metreküp doğal gaz için 177,5 dolar olan fiyatın 300 dolara yükselmesi halinde, ülkenin yıllık doğal gaz ithalat faturasının 389 milyon dolardan 657,5 milyon dolara çıkabileceği belirtildi. Bu senaryoda ithalat maliyetindeki artışın yüzde 69'a ulaşabileceği öngörüldü.

Raporda, 300 dolarlık fiyatın tahmini olduğu vurgulanırken, küresel piyasa koşullarına bağlı olarak gerçek fiyatın daha yüksek olabileceği ifade edildi. Doğal gaz maliyetlerindeki artışın üreticiler ve hane halkı üzerindeki yükü artırabileceği, orta ve uzun vadede enflasyonu yükselterek ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

RUSYA'DAN PARA TRANSFERLERİ 1,8 MİLYAR DOLARA DÜŞEBİLİR

Raporda, AEB üyeliğinin askıya alınması halinde Ermenistan'a gönderilen para transferlerinde de önemli düşüş yaşanabileceği tahmin edildi.

Buna göre, Rusya'dan Ermenistan'a yapılan para transferlerinin 2025'teki 3,88 milyar dolar seviyesinden 1,8 milyar dolara gerileyebileceği belirtildi. Tüm AEB ülkelerinden yapılan toplam para transferlerinin ise 3,95 milyar dolardan 1,85 milyar dolara düşebileceği öngörüldü.

ERMENİSTAN VATANDAŞLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI DEĞİŞEBİLİR

Avrasya Ekonomik Komisyonu verilerine göre, 2025 yılında AEB ülkelerinde çalışan 126 bin 900 Ermenistan vatandaşının 124 bin 600'ü Rusya'da istihdam edildi. Rusya'da çalışanların oranı, AEB ülkelerinde istihdam edilen Ermenistan vatandaşlarının yüzde 98,2'sini oluşturdu.

Raporda, üyeliğin askıya alınması durumunda Ermenistan vatandaşlarının AEB ülkelerinde çalışma kotalarına tabi tutulabileceği belirtildi. Ayrıca bu kişilerin gelirlerine ve Ermenistan'dan ithal edilen ürünlere, üçüncü ülkeler için geçerli vergilendirme rejiminin uygulanabileceği ifade edildi.