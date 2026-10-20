CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Komşuda doğal gaz faturası kabaracak! Yüzde 69 zamlanabilir

Komşuda doğal gaz faturası kabaracak! Yüzde 69 zamlanabilir

Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyeliğinin askıya alınması halinde doğal gaz ithalat maliyetlerinin yüzde 69’a ulaşabileceği belirtildi.

Komşuda doğal gaz faturası kabaracak! Yüzde 69 zamlanabilir
AA AA

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2026 16:34

Avrasya Ekonomik Birliği (AEB), Ermenistan'ın Birlik üyeliğinin askıya alınmasının olası ekonomik sonuçlarına ilişkin uyarıda bulundu. Rusya, Belarus, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcilerinin hazırladığı rapora göre, bu senaryoda Ermenistan'ın doğal gaz ithalat fiyatı 1.000 metreküp başına 177,5 dolardan 300 dolara çıkabilir. Rusya'dan yapılan para transferlerinde de yarıdan fazla düşüş yaşanabileceği tahmin edildi.

DOĞAL GAZ FATURASI 657,5 MİLYON DOLARA ÇIKABİLİR

Raporda, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyon süreci nedeniyle AEB üyeliğinin askıya alınmasının ülke ekonomisine olası etkileri değerlendirildi.

Mevcut durumda 1.000 metreküp doğal gaz için 177,5 dolar olan fiyatın 300 dolara yükselmesi halinde, ülkenin yıllık doğal gaz ithalat faturasının 389 milyon dolardan 657,5 milyon dolara çıkabileceği belirtildi. Bu senaryoda ithalat maliyetindeki artışın yüzde 69'a ulaşabileceği öngörüldü.

Raporda, 300 dolarlık fiyatın tahmini olduğu vurgulanırken, küresel piyasa koşullarına bağlı olarak gerçek fiyatın daha yüksek olabileceği ifade edildi. Doğal gaz maliyetlerindeki artışın üreticiler ve hane halkı üzerindeki yükü artırabileceği, orta ve uzun vadede enflasyonu yükselterek ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği kaydedildi.

RUSYA'DAN PARA TRANSFERLERİ 1,8 MİLYAR DOLARA DÜŞEBİLİR

Raporda, AEB üyeliğinin askıya alınması halinde Ermenistan'a gönderilen para transferlerinde de önemli düşüş yaşanabileceği tahmin edildi.

Buna göre, Rusya'dan Ermenistan'a yapılan para transferlerinin 2025'teki 3,88 milyar dolar seviyesinden 1,8 milyar dolara gerileyebileceği belirtildi. Tüm AEB ülkelerinden yapılan toplam para transferlerinin ise 3,95 milyar dolardan 1,85 milyar dolara düşebileceği öngörüldü.

ERMENİSTAN VATANDAŞLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI DEĞİŞEBİLİR

Avrasya Ekonomik Komisyonu verilerine göre, 2025 yılında AEB ülkelerinde çalışan 126 bin 900 Ermenistan vatandaşının 124 bin 600'ü Rusya'da istihdam edildi. Rusya'da çalışanların oranı, AEB ülkelerinde istihdam edilen Ermenistan vatandaşlarının yüzde 98,2'sini oluşturdu.

Raporda, üyeliğin askıya alınması durumunda Ermenistan vatandaşlarının AEB ülkelerinde çalışma kotalarına tabi tutulabileceği belirtildi. Ayrıca bu kişilerin gelirlerine ve Ermenistan'dan ithal edilen ürünlere, üçüncü ülkeler için geçerli vergilendirme rejiminin uygulanabileceği ifade edildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ERMENİSTAN #DOĞAL GAZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsalarında protesto baskısı! Tüm büyük endeksler ekside Avrupa borsalarında protesto baskısı! Tüm büyük endeksler ekside 19 Ekim 2026 11:26
Bitcoin yeniden 82 bin doların üzerinde! Yükselişin arkasında iki gelişme var Bitcoin yeniden 82 bin doların üzerinde! Yükselişin arkasında iki gelişme var 19 Ekim 2026 11:24
Çin ekonomisinden beklentileri aşan büyüme! Çin ekonomisinden beklentileri aşan büyüme! 19 Ekim 2026 11:20
Petrol 107,34 dolardan işlem görüyor Petrol 107,34 dolardan işlem görüyor 19 Ekim 2026 10:36
Borsa İstanbul MSCI sonrası yükselişe geçti! Gözler 12 bin puanda: İşte kritik seviyeler Borsa İstanbul MSCI sonrası yükselişe geçti! Gözler 12 bin puanda: İşte kritik seviyeler 19 Ekim 2026 10:15
Asya borsalarında karışık seyir Asya borsalarında karışık seyir 19 Ekim 2026 10:13
VİOP’ta yeni hafta düşüşle başladı! BIST 30’da kritik seviyeler VİOP'ta yeni hafta düşüşle başladı! BIST 30'da kritik seviyeler 19 Ekim 2026 10:12
Yeni hafta hareketli başladı: Küresel piyasaların gözü bu üç gelişmede Yeni hafta hareketli başladı: Küresel piyasaların gözü bu üç gelişmede 19 Ekim 2026 09:54
AB’den Nijerya ordusuna 20 milyon avro AB'den Nijerya ordusuna 20 milyon avro 18 Ekim 2026 16:17
Müzakereler 14 yıldır sürüyordu! Vietnam serbest ticaret anlaşması imzalandı Müzakereler 14 yıldır sürüyordu! Vietnam serbest ticaret anlaşması imzalandı 18 Ekim 2026 11:26
Rusya yaptırımlarının ekonomik etkileri değerlendirilecek Rusya yaptırımlarının ekonomik etkileri değerlendirilecek 18 Ekim 2026 10:21
Rusya’da petrol terminali hedef alındı Rusya'da petrol terminali hedef alındı 18 Ekim 2026 08:52
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.722,0800 Değişim 375,5 Son veri saati:
Düşük 11352,9 Yüksek 11728,4
Açılış
49,5845 Değişim 0,0742 Son veri saati:
Düşük 49,5119 Yüksek 49,5861
Açılış
55,8489 Değişim 0,2682 Son veri saati:
Düşük 55,5814 Yüksek 55,8496
Açılış
6.577,5920 Değişim 56,151 Son veri saati:
Düşük 6554,316 Yüksek 6610,467
Açılış
91,8251 Değişim 2,0903 Son veri saati:
Düşük 89,9261 Yüksek 92,0164
Açılış
BİST En Aktif Hisseler