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İran'dan 'zenginleştirilmiş uranyum' açıklaması

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, “Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak” dedi.

İran’dan ’zenginleştirilmiş uranyum’ açıklaması
DHA DHA

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2026 08:45

Son Güncelleme Tarihi 21 Ekim 2026 08:46

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai'den zenginleştirilmiş uranyum açıklaması geldi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesi ve ABD arasında devam eden gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumla ilgili tartışmalara değinen Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. Washington yönetimi ile yürütülecek müzakereler güvenin tesis edilmesine bağlı. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Müzakereler, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz yerine getirilmesiyle başlayacak" ifadelerini kullandı.

#WASHİNGTON #İRAN #ABD

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