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İngiltere'nin kamu borcu 3 trilyon sterlini aştı

İngiltere'nin kamu borcunun eylülde ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı öngörülüyor.

İngiltere’nin kamu borcu 3 trilyon sterlini aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2026 16:23

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), eylüldeki kamu borcuna yönelik verileri açıkladı.

Buna göre, İngiltere Hazinesi eylülde 25 milyar sterlinle beklentilerin üzerinde borçlandı. Söz konusu miktar, geçen yılın aynı dönemindeki seviyenin 1,8 milyar sterlin üzerinde gerçekleşti.

Bu artışta borç faizi ödemelerine yapılan harcamaların yükselmesi ve Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan maliyetler etkili oldu.

Ekonomistlerin beklentisi, eylüldeki borçlanmanın 23,85 milyar sterlin seviyesinde olacağı yönündeydi.

Öncü verilere göre, İngiltere'nin toplam kamu borcunun ise Eylül 2026 sonu itibarıyla ilk kez 3 trilyon sterlini aştığı tahmin ediliyor.

Bu durum, 28 Ekim'de açıklanacak Sonbahar Bütçesi için baskı oluşturuyor.

İngiltere Maliye Bakanı John Healey'nin mali kurallara uyma hedefini sürdürebilmek için gelecek hafta bankalara vergi artışı getirmesi ve başka bazı önlemler alması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #İNGİLTERE #STERLİN #KAMU BORCU

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