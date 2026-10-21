İngiltere’de enflasyon 11 ayın zirvesinde! Faiz artışı gündemde

İngiltere'de enflasyon, akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle yeniden ivme kazandı. Ülkede tüketici fiyatları, eylül ayına kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 3,5 arttı. Ağustos ayında yüzde 3,1 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, ekonomistlerin yüzde 3,4'lük beklentisini de geride bıraktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları eylül ayında aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Aylık artış için ekonomistlerin tahmini yüzde 0,3 seviyesindeydi. Böylece enflasyon hem yıllık hem de aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU TETİKLEDİ

ONS, enflasyondaki yükselişte motorlu taşıt yakıtı fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi. Özellikle dizel fiyatlarının eylül ayının sonunda rekor seviyeye ulaşması, tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Yurt içindeki fiyat baskılarını takip etmek açısından önem taşıyan hizmetler enflasyonu da yükseliş göstererek yüzde 3,7'ye ulaştı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI İÇİN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası üzerindeki baskıyı artırdı. Bankanın 5 Kasım'da yapılacak toplantısında faiz artırabileceği yönünde piyasa beklentileri güç kazandı. Böyle bir karar alınması halinde, 2023 yılından bu yana ilk faiz artışı gerçekleşmiş olacak.

Yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki yeniden yükselişi ve ekonomik büyümenin dirençli seyrine ilişkin işaretleri dikkate alarak gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini oldukça yüksek görüyor. Piyasa fiyatlamaları, önümüzdeki 12 aylık dönemde üç faiz artışı daha yapılabileceği beklentisinin de öne çıktığını gösteriyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de enerji şokunun ve İran savaşının uzaması durumunda faiz artışından kaçınmanın giderek zorlaşacağı uyarısında bulundu.

İNGİLİZ HANELERİNİ YENİ MALİYET BASKILARI BEKLİYOR

Enflasyondaki yükselişin, İngiltere'de yaşayan ailelerin bütçeleri üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Hanehalkının enerji faturalarını sınırlamak amacıyla uygulanan fiyat tavanının ekim ayında yükselmesi de maliyetleri artırabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun 2027 yılının başlarında yüzde 4 seviyesini aşabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, önümüzdeki dönemde hayat pahalılığıyla mücadelenin yeniden ekonomi gündeminin üst sıralarına çıkabileceğine işaret ediyor.

BÜTÇE ÖNCESİNDE HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARI DA GÜNDEMDE

Enflasyondaki yükselişin, Maliye Bakanı John Healey'in gelecek hafta açıklaması beklenen ilk bütçesine ilişkin değerlendirmeleri de etkilemesi bekleniyor. Healey, artan maliyet baskıları karşısında tüketicilere ve işletmelere daha fazla ekonomik hareket alanı sağlayacağı yönünde taahhütte bulunmuştu.

Yeni enflasyon verileri, hükümetin hanehalkı ve işletmeler üzerindeki maliyet baskılarını hafifletme hedefi ile fiyat istikrarını sağlama çabalarının önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını gösteriyor.