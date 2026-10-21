CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi İngiltere’de enflasyon 11 ayın zirvesinde! Faiz artışı gündemde

İngiltere’de enflasyon 11 ayın zirvesinde! Faiz artışı gündemde

İngiltere’de tüketici enflasyonu, benzin ve dizel fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle eylül ayında yıllık bazda yüzde 3,5’e çıkarak son 11 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklentileri aşan enflasyon verileri, İngiltere Merkez Bankasının 5 Kasım’daki toplantısında 2023’ten bu yana ilk kez faiz artırabileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

İngiltere’de enflasyon 11 ayın zirvesinde! Faiz artışı gündemde

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2026 09:47

İngiltere'de enflasyon, akaryakıt fiyatlarındaki hızlı yükselişin etkisiyle yeniden ivme kazandı. Ülkede tüketici fiyatları, eylül ayına kadar olan 12 aylık dönemde yüzde 3,5 arttı. Ağustos ayında yüzde 3,1 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, ekonomistlerin yüzde 3,4'lük beklentisini de geride bıraktı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisinin (ONS) açıkladığı verilere göre, tüketici fiyatları eylül ayında aylık bazda yüzde 0,4 yükseldi. Aylık artış için ekonomistlerin tahmini yüzde 0,3 seviyesindeydi. Böylece enflasyon hem yıllık hem de aylık bazda beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ ENFLASYONU TETİKLEDİ

ONS, enflasyondaki yükselişte motorlu taşıt yakıtı fiyatlarının belirleyici olduğunu bildirdi. Özellikle dizel fiyatlarının eylül ayının sonunda rekor seviyeye ulaşması, tüketici fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Yurt içindeki fiyat baskılarını takip etmek açısından önem taşıyan hizmetler enflasyonu da yükseliş göstererek yüzde 3,7'ye ulaştı.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI İÇİN FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ GÜÇLENİYOR

Enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) para politikası üzerindeki baskıyı artırdı. Bankanın 5 Kasım'da yapılacak toplantısında faiz artırabileceği yönünde piyasa beklentileri güç kazandı. Böyle bir karar alınması halinde, 2023 yılından bu yana ilk faiz artışı gerçekleşmiş olacak.

Yatırımcılar, enerji fiyatlarındaki yeniden yükselişi ve ekonomik büyümenin dirençli seyrine ilişkin işaretleri dikkate alarak gelecek ay 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini oldukça yüksek görüyor. Piyasa fiyatlamaları, önümüzdeki 12 aylık dönemde üç faiz artışı daha yapılabileceği beklentisinin de öne çıktığını gösteriyor.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de enerji şokunun ve İran savaşının uzaması durumunda faiz artışından kaçınmanın giderek zorlaşacağı uyarısında bulundu.

İNGİLİZ HANELERİNİ YENİ MALİYET BASKILARI BEKLİYOR

Enflasyondaki yükselişin, İngiltere'de yaşayan ailelerin bütçeleri üzerindeki baskıyı artırması bekleniyor. Hanehalkının enerji faturalarını sınırlamak amacıyla uygulanan fiyat tavanının ekim ayında yükselmesi de maliyetleri artırabilecek gelişmeler arasında yer alıyor.

İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun 2027 yılının başlarında yüzde 4 seviyesini aşabileceğini öngörüyor. Bu beklenti, önümüzdeki dönemde hayat pahalılığıyla mücadelenin yeniden ekonomi gündeminin üst sıralarına çıkabileceğine işaret ediyor.

BÜTÇE ÖNCESİNDE HÜKÜMETİN EKONOMİ POLİTİKALARI DA GÜNDEMDE

Enflasyondaki yükselişin, Maliye Bakanı John Healey'in gelecek hafta açıklaması beklenen ilk bütçesine ilişkin değerlendirmeleri de etkilemesi bekleniyor. Healey, artan maliyet baskıları karşısında tüketicilere ve işletmelere daha fazla ekonomik hareket alanı sağlayacağı yönünde taahhütte bulunmuştu.

Yeni enflasyon verileri, hükümetin hanehalkı ve işletmeler üzerindeki maliyet baskılarını hafifletme hedefi ile fiyat istikrarını sağlama çabalarının önümüzdeki dönemde daha fazla önem kazanacağını gösteriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#İNGİLTERE #İNGİLTERE MERKEZ BANKASI #BOE #ENFLASYON

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
VİOP’ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30’da takip edilecek seviyeler VİOP'ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30'da takip edilecek seviyeler 20 Ekim 2026 09:33
Küresel piyasalarda risk iştahı azaldı: Petrol yükseldi, borsalar geriledi Küresel piyasalarda risk iştahı azaldı: Petrol yükseldi, borsalar geriledi 20 Ekim 2026 09:08
Morgan Stanley’den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı Morgan Stanley'den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı 19 Ekim 2026 16:45
Fitch’ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor Fitch'ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor 19 Ekim 2026 16:40
Çin’de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti Çin'de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti 19 Ekim 2026 15:59
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Ekim 2026 13:16
Avrupa borsalarında protesto baskısı! Tüm büyük endeksler ekside Avrupa borsalarında protesto baskısı! Tüm büyük endeksler ekside 19 Ekim 2026 11:26
Bitcoin yeniden 82 bin doların üzerinde! Yükselişin arkasında iki gelişme var Bitcoin yeniden 82 bin doların üzerinde! Yükselişin arkasında iki gelişme var 19 Ekim 2026 11:24
Çin ekonomisinden beklentileri aşan büyüme! Çin ekonomisinden beklentileri aşan büyüme! 19 Ekim 2026 11:20
Petrol 107,34 dolardan işlem görüyor Petrol 107,34 dolardan işlem görüyor 19 Ekim 2026 10:36
Borsa İstanbul MSCI sonrası yükselişe geçti! Gözler 12 bin puanda: İşte kritik seviyeler Borsa İstanbul MSCI sonrası yükselişe geçti! Gözler 12 bin puanda: İşte kritik seviyeler 19 Ekim 2026 10:15
Asya borsalarında karışık seyir Asya borsalarında karışık seyir 19 Ekim 2026 10:13
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.725,1000 Değişim 85,62 Son veri saati:
Düşük 11695,27 Yüksek 11780,89
Açılış
49,6071 Değişim 0,0417 Son veri saati:
Düşük 49,5611 Yüksek 49,6028
Açılış
55,719 Değişim 0,1041 Son veri saati:
Düşük 55,6797 Yüksek 55,7838
Açılış
6.578,2330 Değişim 40,813 Son veri saati:
Düşük 6547,68 Yüksek 6588,493
Açılış
91,5208 Değişim 1,6381 Son veri saati:
Düşük 91,1055 Yüksek 92,7436
Açılış
BİST En Aktif Hisseler