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IMF’den Çin Yuanı uyarısı: Reel değer kaybı ve ticaret fazlası

IMF Asya-Pasifik Departmanı Direktörü Krishna Srinivasan, Çin yuanının zayıf iç talep ve düşük enflasyon nedeniyle reel olarak düşük değerlendiğini belirterek Pekin yönetiminin ekonomik dengesizlikleri gidermek için daha kapsamlı adımlar atması gerektiğini söyledi. IMF'nin 2026 yılı değerlendirmesi, yuanın yüzde 17,3 ile yüzde 25,3 arasında düşük değerli olduğuna işaret ediyor.

IMF’den Çin Yuanı uyarısı: Reel değer kaybı ve ticaret fazlası

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2026 10:31

Uluslararası Para Fonu (IMF), Çin yuanının ülke ekonomisindeki zayıf iç talep ve düşük enflasyon nedeniyle reel olarak düşük değerlenmiş durumda olduğuna dikkat çekti. IMF Asya-Pasifik Departmanı Direktörü Krishna Srinivasan, Pekin yönetiminin ekonomik dengesizlikleri azaltmak ve iç tüketimi desteklemek için mevcut adımların ötesine geçmesi gerektiğini vurguladı.

IMF'nin yıllık toplantıları kapsamında Bangkok'ta değerlendirmelerde bulunan Srinivasan, yuanın reel değerindeki gerilemenin Çin ekonomisinde uzun süredir devam eden yapısal sorunların bir yansıması olduğunu belirtti. Srinivasan'a göre, iç talebi canlandırmaya yönelik politikalar henüz ihtiyaç duyulan ölçekte uygulanmıyor.

IMF'nin 2026 yılına ilişkin son değerlendirmesinde, Çin yuanının reel anlamda yüzde 17,3 ila yüzde 25,3 arasında düşük değerli olduğu tahmin edildi. Bu aralığın orta noktası ise yüzde 21,3 olarak hesaplandı.

IMF'YE GÖRE ÇİN'İN TEŞVİK ADIMLARI YETERSİZ

Pekin yönetimi, ekonomik faaliyetleri ve iç talebi desteklemek amacıyla çeşitli önlemler aldı. Geçen ay açıklanan ve kamuoyunda "mini teşvik" olarak nitelendirilen paket de bu adımlar arasında yer aldı.

Ancak Srinivasan, uygulanan politikaların ekonomik dengesizlikleri gidermek açısından yeterli olmadığını ifade etti. Çin'in mevcut sorunları çözebilmesi için daha kapsamlı ve iddialı politikalar geliştirmesi gerektiğini belirten Srinivasan, iç talebin güçlendirilmesinin ekonomik yeniden dengelenme açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.

DÜŞÜK ENFLASYON YUANIN REEL DEĞERİNİ ETKİLİYOR

Srinivasan, Çin yuanının reel efektif döviz kurundaki gerilemede ülkedeki düşük enflasyon oranının önemli rol oynadığını söyledi. Reel efektif döviz kuru, bir para biriminin ticaret ortaklarının para birimlerinden oluşan bir sepet karşısındaki değerini enflasyon farklarını da dikkate alarak ölçüyor.

Çin'de fiyat artışlarının düşük seyretmesi, yuanın bu ölçüte göre değer kaybetmesine katkıda bulunuyor. Srinivasan'a göre bu durum, Çin ekonomisine uluslararası piyasalarda otomatik bir rekabet avantajı sağlıyor.

Yuanın reel değerindeki düşüşün Çin'in dış ticaret performansıyla da bağlantılı olduğunu belirten Srinivasan, ülkenin ticaret fazlasının yıllar içinde büyümesinde bu gelişmenin etkili olduğunu değerlendirdi.

ÇİN MERKEZ BANKASINDAN YUAN SAVUNMASI

Çin Merkez Bankası da yuanın değerine yönelik tartışmalara ilişkin kapsamlı bir açıklama yayımladı. Banka, IMF'nin yuanın reel kurunun düşük değerlendiğine ilişkin analizine değinirken bu tespitin nominal döviz kuru hakkında doğrudan bir hüküm olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savundu.

Açıklamada, söz konusu analizin yuanın belirli para birimleri karşısında değer kazanması gerektiği yönünde bir çağrı anlamına gelmediği belirtildi.

Çin Merkez Bankası, IMF'nin politika önerilerinin temel amacının yuanın değerini doğrudan yükseltmek olmadığını, asıl hedefin iç talebi artırarak ekonomideki dengesizlikleri azaltmak olduğunu ifade etti.

IMF'DEN ÇİN EKONOMİSİNDEKİ YAPISAL SORUNLARA VURGU

Srinivasan, Çin'in ekonomik dengesizlikleri uzun süredir çözüme kavuşturamamasının yuanın reel değerindeki düşüşe katkıda bulunduğunu belirtti. Bu sorunların devam etmesinin, yerel yönetimlerin borç riskleri gibi diğer ekonomik kırılganlıkların ele alınmasını da zorlaştırdığını kaydetti.

IMF'nin değerlendirmesi, Çin ekonomisinde iç tüketimin güçlendirilmesi ve dış ticaret dengesinin daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Kurumun yaklaşımına göre, ekonomik dengesizliklerin kalıcı biçimde azaltılması için yalnızca döviz kuru politikalarına değil, iç talebi destekleyen daha kapsamlı ekonomik reformlara da ihtiyaç duyuluyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#IMF #PEKİN #ÇİN #YUAN

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