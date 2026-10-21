CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Fransa'nın borçlanma maliyeti rekor kırdı: 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i geçti

Fransa'nın borçlanma maliyeti rekor kırdı: 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5'i geçti

Fransa'da derinleşen mali ve siyasi krizin etkisiyle 10 yıllık devlet tahvilinin getirisi yüzde 5'in üzerine çıkarak 24 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Fransa’nın borçlanma maliyeti rekor kırdı: 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’i geçti
AA AA

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2026 13:10

Ülkenin kırılgan kamu maliyesine yönelik endişeler tahvil piyasalarındaki satışların artmasına neden oluyor. Enerji fiyatlarındaki artışa merkez bankalarının faiz artırımlarıyla karşılık vermesi bu yıl genel olarak küresel tahvil getirilerini yukarı taşımıştı. Ancak gelişmiş ülkelerin büyüyen borç yüküyle mücadele ettiği bu dönemde Fransa'nın borçlanma maliyetleri, ülkede derinleşen mali ve siyasi krizin etkisiyle rakiplerine kıyasla çok daha hızlı yükseldi.

Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi, gün içinde 8 baz puanlık artışla yüzde 5,002 seviyesini test etti. Bu hareketle birlikte Fransa'nın 10 yıllık tahvil getirisi ile Avro Bölgesi'nin göstergesi kabul edilen 10 yıllık Alman tahvili getirisi arasındaki fark 157 baz puana (yaklaşık 1,6 yüzde puanı) kadar genişledi.

SİYASİ İSTİKRARSIZLIK VE TOPLUMSAL OLAYLAR PİYASALARI VURUYOR

Piyasalardaki bu sert fiyatlamanın arkasında zayıflayan hükümetin yüksek bütçe açığını azaltacak reformları Meclis'ten geçirmekte zorlanması bulunuyor. Fransa genelinde yüksek yaşam maliyetine ve eğitim sistemine yönelik barışçıl gösterilerde yağma ve şiddet olaylarının yaşanması piyasalardaki güvensizliği tırmandırdı.

Ayrıca, gelecek yıl nisan ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde artan siyasi belirsizlik de kırılganlığı artırıyor.

Anketlerde aşırı sağcı lider Marine Le Pen ile sert sol muhalif Jean-Luc Mélenchon'un diğer adaylar karşısında farkı açmaları, bütçe açığını azaltma çabaları açısından analistler tarafından en olumsuz senaryo olarak değerlendiriliyor.

Şubat ayı sonlarında yüzde 3,2 seviyesinde olan Fransa'nın borçlanma maliyeti, Orta Doğu'daki savaşın enflasyonu körüklemesi ve yüksek borç yüküne sahip ekonomileri baskı altına almasıyla yükseldi. Fransa, G7 ülkeleri arasında tahvil piyasalarında en büyük darbeyi alan ülke oldu.

MOODY'S'İN KREDİ NOTU KARARI

Analistler, seçim öncesinde herhangi bir mali disiplin politikası uygulanmasına yönelik siyasi eğilimin zayıf olduğunu ifade ederek, piyasalardaki mevcut risklerin artabileceğine dikkati çekiyor.

Toplumsal olayların devam etme olasılığının, sıkı finansal koşullar, siyasi belirsizlik ve daraltıcı maliye politikaları altında bulunan Fransa ekonomisi üzerinde ek bir baskı unsuru olabileceği öngörülüyor.

Bu gelişmelerin ortasında piyasalar, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından Fransa'ya ilişkin cuma günü açıklanması beklenen karara odaklandı.

Ülkenin kredi notunun mevcut "Aa3", kredi notu görünümünün ise "negatif" olması nedeniyle olası bir not indirimi de piyasada değerlendirilen risk senaryoları arasında yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRO BÖLGESİ #ORTA DOĞU #FRANSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri Fed'den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri 20 Ekim 2026 10:39
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye otomotiv sektörü için AB ile temaslar sürüyor Bakan Bolat açıkladı: Türkiye otomotiv sektörü için AB ile temaslar sürüyor 20 Ekim 2026 10:16
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 20 Ekim 2026 10:05
Borsa güne yükselişe başladı Borsa güne yükselişe başladı 20 Ekim 2026 10:01
İngiltere’de işsizlik geriledi İngiltere'de işsizlik geriledi 20 Ekim 2026 09:58
Rekor üstüne rekor kırıyordu! Kırmızı metal için sert düşüş uyarısı Rekor üstüne rekor kırıyordu! Kırmızı metal için sert düşüş uyarısı 20 Ekim 2026 09:53
VİOP’ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30’da takip edilecek seviyeler VİOP'ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30'da takip edilecek seviyeler 20 Ekim 2026 09:33
Küresel piyasalarda risk iştahı azaldı: Petrol yükseldi, borsalar geriledi Küresel piyasalarda risk iştahı azaldı: Petrol yükseldi, borsalar geriledi 20 Ekim 2026 09:08
Morgan Stanley’den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı Morgan Stanley'den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı 19 Ekim 2026 16:45
Fitch’ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor Fitch'ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor 19 Ekim 2026 16:40
Çin’de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti Çin'de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti 19 Ekim 2026 15:59
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Ekim 2026 13:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.685,7800 Değişim 110,57 Son veri saati:
Düşük 11670,32 Yüksek 11780,89
Açılış
49,6052 Değişim 0,0422 Son veri saati:
Düşük 49,5611 Yüksek 49,6033
Açılış
55,7467 Değişim 0,1170 Son veri saati:
Düşük 55,6668 Yüksek 55,7838
Açılış
6.576,9380 Değişim 40,813 Son veri saati:
Düşük 6547,68 Yüksek 6588,493
Açılış
91,6960 Değişim 1,6381 Son veri saati:
Düşük 91,1055 Yüksek 92,7436
Açılış
BİST En Aktif Hisseler