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Fed açıkladı: ABD sanayi üretimi beklentileri aştı

ABD'de sanayi üretimi eylülde piyasa beklentisi olan yüzde 0,4'ün üzerinde artış kaydetti. Kapasite kullanım oranı da yükselerek yüzde 76,9'a çıktı ancak uzun dönem ortalamasının altında kaldı.

Fed açıkladı: ABD sanayi üretimi beklentileri aştı
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2026 16:54

ABD'de sanayi üretimi, eylül ayında aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından açıklanan verilere göre, sanayi üretimindeki artış beklentilerin üzerinde gerçekleşirken imalat sanayisi üretimi de yükselişini sürdürdü.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK YÜZDE 2,2 ARTTI

Fed'in eylül ayına ilişkin sanayi üretimi verilerine göre, üretim bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 yükseldi. Piyasa beklentisi artışın yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 artmıştı.

Sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artış gösterdi.

İMALAT SANAYİSİ ÜRETİMİNDE YÜZDE 0,3 ARTIŞ

İmalat sanayisi üretimi de eylülde aylık bazda yüzde 0,3 yükseldi. Böylece üretim, piyasa beklentisine paralel artış kaydetti. İmalat sanayisi üretimi ağustosta yüzde 0,2 gerilemişti.

KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 76,9'A ÇIKTI

ABD'de kapasite kullanım oranı eylülde bir önceki aya göre 0,5 puan artarak yüzde 76,9'a yükseldi. Piyasa beklentisi oranın yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 76,4 olarak kaydedilmişti.

Buna karşın kapasite kullanım oranı, 1972-2025 döneminin uzun dönem ortalamasının 2,5 puan altında kaldı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD #FED

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