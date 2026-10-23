CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi ECB faiz artırımına gidecek mi? Gözler Aralık'ta...

ECB faiz artırımına gidecek mi? Gözler Aralık'ta...

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), gelecek haftaki para politikası toplantısında faiz oranlarını sabit tutması, yılın son faiz artırımını ise aralık ayında gerçekleştirmesi bekleniyor.

ECB faiz artırımına gidecek mi? Gözler Aralık’ta...

Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 09:44

Ekonomistler, AMB'nin mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e yükselteceğini ve bu seviyeyi Mayıs 2028'e kadar koruyacağını öngörüyor. Buna karşılık finansal piyasalarda gelecek yıl için üç ilave faiz artışı daha fiyatlanıyor.

Anket sonuçları, enflasyonu yüzde 2'lik hedefe döndürmek için gerekli para politikası sıkılığının boyutu konusunda ekonomistler ile yatırımcıların beklentilerinin farklılaştığını gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş gündemdeki yerini korurken ekonomistler, enerji maliyetlerindeki artışın ücretlere ve diğer ürün ve hizmet fiyatlarına yayıldığına ilişkin henüz güçlü işaretler bulunmadığına dikkat çekiyor.

Rabobank ekonomisti Bas van Geffen, enerji enflasyonunun ücret ve fiyat belirleme süreçlerine yansıdığına dair belirgin bir kanıt olmadığını belirtti. Van Geffen, bu görünümün AMB'ye faiz artırımlarını hızlandırmak yerine aralık ayına kadar bekleme imkanı sağlayabileceğini ifade etti.

AMB, İran savaşının ardından haziran ve eylül aylarında olmak üzere iki kez faiz artırımına gitmişti.

Geçen ay yüzde 3,8'e yükselen enflasyon ve ekonomik faaliyetin beklentilerden daha dirençli seyretmesi, bankanın karar sürecini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. AMB yetkilileri, enerji kaynaklı fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyon baskısına dönüşmesini önlemeye çalışıyor.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON RİSKİ YAKINDAN İZLENİYOR

Ekonomistlerin üçte ikisinden fazlası, petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerine çıkmasıyla euro bölgesi ekonomisinin eylül ayında öngörülen temel senaryoya kıyasla daha olumsuz bir görünüm kazandığını düşünüyor.

Berlin'deki International School of Management'da görev yapan Dennis Shen, yüksek enflasyonun uzun süre devam etmesinin ücretler, fiyatlar ve enflasyon beklentileri üzerinde ikinci tur etkiler oluşturma riskini artırdığını belirtti.

TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ YÜKSELİŞ AMB'NİN HAREKET ALANINI DARALTIYOR

Avrupa Merkez Bankası'nın gündemindeki bir diğer önemli konu, yükselen tahvil getirileri ve euro bölgesinde borçlanma maliyetlerinin artması. Fransa'nın gösterge 10 yıllık tahvil faizinin bu hafta 2002'den bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesine ulaşması, bölgede yeni bir borç krizi yaşanabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi.

Buna rağmen ankete katılan ekonomistlerin yüzde 70'i, AMB'nin piyasalara doğrudan müdahale etmesini beklemiyor. Ekonomistlerin yaklaşık yüzde 90'ı da haksız ve düzensiz piyasa hareketlerini önlemek amacıyla oluşturulan Aktarım Koruma Aracı'nın (TPI) devreye alınmasını olası görmüyor.

Bazı ekonomistler ise tahvil piyasalarındaki baskıyı hafifletmek için daha sınırlı politika adımlarının gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Bu seçenekler arasında faiz artışlarına ilişkin daha güvercin bir iletişim benimsenmesi ve niceliksel sıkılaştırmanın durdurulması bulunuyor.

ING Küresel Makroekonomi Başkanı Carsten Brzeski, AMB'nin Fransa'nın karşı karşıya olduğu finansal baskıyı hafifletmek amacıyla faiz artışlarına yönelik beklentileri yumuşatacak iletişim adımları atabileceğini ifade etti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRUPA MERKEZ BANKASI #ECB #EURO BÖLGESİ #FAİZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları negatif seyrediyor Avrupa borsaları negatif seyrediyor 22 Ekim 2026 10:48
ABD tarifelerine karşı dev paket! Kanada 8,7 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı ABD tarifelerine karşı dev paket! Kanada 8,7 milyar dolarlık yeni yatırım planını açıkladı 22 Ekim 2026 10:27
ABD ve Çin arasında ekonomik istihbarat programı iddiası ABD ve Çin arasında ekonomik istihbarat programı iddiası 22 Ekim 2026 10:05
Çin’in CSI 300 endeksi ayı piyasasına girdi Çin'in CSI 300 endeksi ayı piyasasına girdi 22 Ekim 2026 09:55
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 22 Ekim 2026 09:54
S&P’den Fed, ECB ve BoJ için faiz artışı tahmini S&P'den Fed, ECB ve BoJ için faiz artışı tahmini 22 Ekim 2026 09:45
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 22 Ekim 2026 09:33
Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi: İndirim bekleniyor mu? Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi: İndirim bekleniyor mu? 22 Ekim 2026 09:08
ABD petrol stokları 3,1 milyon varil geriledi ABD petrol stokları 3,1 milyon varil geriledi 22 Ekim 2026 08:46
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 21 Ekim 2026 16:53
İngiltere’nin kamu borcu 3 trilyon sterlini aştı İngiltere'nin kamu borcu 3 trilyon sterlini aştı 21 Ekim 2026 16:23
Almanya’da enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı Almanya'da enflasyon son 3 yılın zirvesine çıktı 21 Ekim 2026 14:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.022,7700 Değişim 281,52 Son veri saati:
Düşük 10963,54 Yüksek 11245,06
Açılış
49,7405 Değişim 0,1382 Son veri saati:
Düşük 49,6303 Yüksek 49,7685
Açılış
55,7419 Değişim 0,2364 Son veri saati:
Düşük 55,7078 Yüksek 55,9442
Açılış
6.424,7970 Değişim 72,321 Son veri saati:
Düşük 6375,891 Yüksek 6448,212
Açılış
86,1735 Değişim 2,0283 Son veri saati:
Düşük 85,5349 Yüksek 87,5632
Açılış
BİST En Aktif Hisseler