ECB faiz artırımına gidecek mi? Gözler Aralık’ta...

Ekonomistler, AMB'nin mevduat faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,75'e yükselteceğini ve bu seviyeyi Mayıs 2028'e kadar koruyacağını öngörüyor. Buna karşılık finansal piyasalarda gelecek yıl için üç ilave faiz artışı daha fiyatlanıyor.

Anket sonuçları, enflasyonu yüzde 2'lik hedefe döndürmek için gerekli para politikası sıkılığının boyutu konusunda ekonomistler ile yatırımcıların beklentilerinin farklılaştığını gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş gündemdeki yerini korurken ekonomistler, enerji maliyetlerindeki artışın ücretlere ve diğer ürün ve hizmet fiyatlarına yayıldığına ilişkin henüz güçlü işaretler bulunmadığına dikkat çekiyor.

Rabobank ekonomisti Bas van Geffen, enerji enflasyonunun ücret ve fiyat belirleme süreçlerine yansıdığına dair belirgin bir kanıt olmadığını belirtti. Van Geffen, bu görünümün AMB'ye faiz artırımlarını hızlandırmak yerine aralık ayına kadar bekleme imkanı sağlayabileceğini ifade etti.

AMB, İran savaşının ardından haziran ve eylül aylarında olmak üzere iki kez faiz artırımına gitmişti.

Geçen ay yüzde 3,8'e yükselen enflasyon ve ekonomik faaliyetin beklentilerden daha dirençli seyretmesi, bankanın karar sürecini etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. AMB yetkilileri, enerji kaynaklı fiyat artışlarının kalıcı bir enflasyon baskısına dönüşmesini önlemeye çalışıyor.

PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON RİSKİ YAKINDAN İZLENİYOR

Ekonomistlerin üçte ikisinden fazlası, petrol fiyatlarının varil başına 110 doların üzerine çıkmasıyla euro bölgesi ekonomisinin eylül ayında öngörülen temel senaryoya kıyasla daha olumsuz bir görünüm kazandığını düşünüyor.

Berlin'deki International School of Management'da görev yapan Dennis Shen, yüksek enflasyonun uzun süre devam etmesinin ücretler, fiyatlar ve enflasyon beklentileri üzerinde ikinci tur etkiler oluşturma riskini artırdığını belirtti.

TAHVİL GETİRİLERİNDEKİ YÜKSELİŞ AMB'NİN HAREKET ALANINI DARALTIYOR

Avrupa Merkez Bankası'nın gündemindeki bir diğer önemli konu, yükselen tahvil getirileri ve euro bölgesinde borçlanma maliyetlerinin artması. Fransa'nın gösterge 10 yıllık tahvil faizinin bu hafta 2002'den bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesine ulaşması, bölgede yeni bir borç krizi yaşanabileceğine yönelik endişeleri güçlendirdi.

Buna rağmen ankete katılan ekonomistlerin yüzde 70'i, AMB'nin piyasalara doğrudan müdahale etmesini beklemiyor. Ekonomistlerin yaklaşık yüzde 90'ı da haksız ve düzensiz piyasa hareketlerini önlemek amacıyla oluşturulan Aktarım Koruma Aracı'nın (TPI) devreye alınmasını olası görmüyor.

Bazı ekonomistler ise tahvil piyasalarındaki baskıyı hafifletmek için daha sınırlı politika adımlarının gündeme gelebileceğini değerlendiriyor. Bu seçenekler arasında faiz artışlarına ilişkin daha güvercin bir iletişim benimsenmesi ve niceliksel sıkılaştırmanın durdurulması bulunuyor.

ING Küresel Makroekonomi Başkanı Carsten Brzeski, AMB'nin Fransa'nın karşı karşıya olduğu finansal baskıyı hafifletmek amacıyla faiz artışlarına yönelik beklentileri yumuşatacak iletişim adımları atabileceğini ifade etti.