Çin’den petrol hamlesi: Stoklara günlük 400 bin varil eklenecek

Çin'in devlete ait rafinerilerinin, ABD-İran savaşının yol açtığı yüksek fiyatlar karşısında kullandıkları petrol stoklarını kasım ayından itibaren yeniden oluşturmaya başlaması bekleniyor. Bu adımın, ülkenin petrol arz güvenliğini güçlendirmesi ve olumsuz fiyat koşullarında alım yapma ihtiyacını azaltması hedefleniyor.

Eurasia Group'un öngörüsüne göre Çinli rafineriler, kasım ile nisan arasındaki altı aylık dönemde stoklarına günlük 400 bin varil ham petrol ekleyecek.

ÇİN, PETROL STOKLARININ YÖNETİMİNİ MERKEZİLEŞTİRDİ

Danışmanlık şirketinin 13 Ekim tarihli raporunda, Pekin yönetiminin nisan ayından bu yana ham petrol stoklarının yönetimini merkezileştirdiği belirtildi. Ayrıca rafinerilerin stoklarını yenilemek için uymaları gereken süre de yeniden düzenlendi.

Daha önce bir ila iki ay arasında değişen stok yenileme süresi, yeni uygulamayla üç ila beş aya çıkarıldı. Böylece rafinerilere stoklarını yeniden oluşturmak için daha geniş bir zaman aralığı tanındı.

HEDEF, PETROL ARZINI GÜVENCE ALTINA ALMAK

Eurasia Group değerlendirmesine göre yeni stok yönetimi yaklaşımı, küresel arz kesintileri yaşandığında Çin iç piyasasına petrol tedarikinin devamlılığını desteklemeyi amaçlıyor.

Uygulamanın bir diğer önemli hedefi ise Çin'in petrol fiyatlarının elverişsiz olduğu dönemlerde yüksek maliyetlerle alım yapmak zorunda kalmasını önlemek. Stokların daha planlı biçimde yönetilmesi, dış kaynaklı arz şoklarına karşı ülkenin hareket alanını genişletebilir.

Kasım ayında başlaması beklenen stok yenileme süreci, Çin'in petrol piyasasındaki gelişmelere karşı hazırlığını artırmaya yönelik adımlarından biri olarak öne çıkıyor.