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Çin'de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti

Çin'de gayrimenkul yatırımları ve konut satışlarındaki gerileme, emlak piyasasındaki baskıyı artırıyor. Eylül ayında yeni konut fiyatları orta ölçekli kentlerde yıllık yüzde 3,9, ikinci el konut fiyatları ise yüzde 5,4 düştü.

Çin’de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti
AA AA

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2026 15:59

Çin'de gayrimenkul piyasasındaki daralma, konut fiyatlarını aşağı çekmeye devam ediyor. Çin Ulusal İstatistik Bürosunun açıkladığı verilere göre, Eylül 2026'da ülkedeki 70 büyük ve orta ölçekli kentin çoğunda yeni ve ikinci el konut fiyatları yıllık bazda geriledi. Gayrimenkul yatırımları ve yeni konut satışlarındaki düşüş de sektördeki zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti.

YENİ KONUT FİYATLARI ÜÇÜNCÜ KUŞAK KENTLERDE YÜZDE 3,9 DÜŞTÜ

Eylül ayında yeni konut fiyatları, Pekin, Şanghay, Guangcou ve Şıncın'ın yer aldığı birinci kuşak kentlerde yıllık bazda yüzde 0,5 azaldı. İkinci kuşaktaki 31 büyük ölçekli kentte düşüş yüzde 2,4, üçüncü kuşaktaki 35 orta ölçekli kentte ise yüzde 3,9 olarak kaydedildi.

Ülkenin en kalabalık kenti Şanghay, yeni konut fiyatlarındaki artışla diğer büyük kentlerden ayrıştı. Şanghay'da yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

İKİNCİ EL KONUTLARDA DÜŞÜŞ DAHA BELİRGİN

İkinci el konut piyasasında fiyat gerilemesi yeni konutlara kıyasla daha yüksek oranlarda gerçekleşti. Eylül ayında ikinci el konut fiyatları yıllık bazda birinci kuşak kentlerde yüzde 1,5, ikinci kuşak kentlerde yüzde 4,5, üçüncü kuşak kentlerde ise yüzde 5,4 düştü.

Veriler, özellikle orta ölçekli kentlerde ikinci el konut fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskının daha belirgin olduğunu ortaya koydu.

KONUT FİYATLARI NİSAN 2022'DEN BU YANA GERİLİYOR

Çin'de yeni konut fiyatları Nisan 2022'den bu yana yıllık bazda düşüş gösteriyor. Kovid-19 salgınının ardından gayrimenkul yatırımlarında yaşanan gerileme ve emlak piyasasındaki daralma, konut fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bu yılın ilk 9 ayında gayrimenkul yatırımları yüzde 20,6 gerilerken, yeni konut satışları metrekare bazında yüzde 13,2 azaldı. Yatırım ve satışlardaki bu düşüş, Çin emlak sektöründeki zayıf görünümün sürdüğünü gösterdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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