CANLI BORSA
Anasayfa Ekonomi Çin'de genç işsizlik oranı eylülde yüzde 18 oldu

Çin'de genç işsizlik oranı eylülde yüzde 18 oldu

Çin'de genç işsizlik oranı ağustostaki yükselişin ardından eylülde 0,9 puan azalarak yüzde 18'e geriledi.

Çin’de genç işsizlik oranı eylülde yüzde 18 oldu
AA AA

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2026 13:32

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), eylül ayına ilişkin yaş gruplarına göre işsizlik oranlarını açıkladı.

Buna göre, 16-24 yaş grubunda işsizlik oranı ağustosta yüzde 18,9 iken eylülde yüzde 18 oldu.

Genç işsizlik oranı, yeni mezunların iş gücü piyasasına girmeye hazırlandığı yaz aylarına kıyasla azalsa da yüksek seyrini sürdürdü.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9 ile 3 yılın en yüksek seviyesine çıkan genç işsizlik oranı, bu yılın ağustosunda da aynı orana yükselmişti.

UİB'nin bu hafta başında açıkladığı verilere göre, Çin'de kentlerdeki genel işsizlik oranı, eylülde, önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 5,2'ye gerilemişti.

Ülkede genç nüfustaki işsizlik oranı, uzun süredir genel işsizlik oranının oldukça üzerinde seyrediyor.

UİB, genç işsizliğin Temmuz 2023'te yüzde 21,3 ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından yaş gruplarına göre işsizlik verilerini açıklamayı durdurmuştu.

Aralık 2023'te öğrenimine devam eden lise ve üniversite öğrencilerinin hariç tutulduğu yeni hesaplama yöntemine geçilmişti.

Ağustos 2025'te yüzde 18,9'a ulaşan genç işsizlik oranı, yeni hesaplama yöntemine geçilmesinin ardından kaydedilen en yüksek seviyede olmuştu.

Çin'de 2026 yazında yaklaşık 12,7 milyon öğrencinin üniversitelerden mezun olduğu tahmin ediliyor.

Genç işsizlik oranının yüksek seyretmesi, ülkede iç ekonomik sorunlar ile dış belirsizliklerin istihdam üzerindeki olumsuz etkisinin sürdüğüne işaret ediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ÇİN #İŞSİZLİK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri Fed'den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri 20 Ekim 2026 10:39
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye otomotiv sektörü için AB ile temaslar sürüyor Bakan Bolat açıkladı: Türkiye otomotiv sektörü için AB ile temaslar sürüyor 20 Ekim 2026 10:16
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 20 Ekim 2026 10:05
Borsa güne yükselişe başladı Borsa güne yükselişe başladı 20 Ekim 2026 10:01
İngiltere’de işsizlik geriledi İngiltere'de işsizlik geriledi 20 Ekim 2026 09:58
Rekor üstüne rekor kırıyordu! Kırmızı metal için sert düşüş uyarısı Rekor üstüne rekor kırıyordu! Kırmızı metal için sert düşüş uyarısı 20 Ekim 2026 09:53
VİOP’ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30’da takip edilecek seviyeler VİOP'ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30'da takip edilecek seviyeler 20 Ekim 2026 09:33
Küresel piyasalarda risk iştahı azaldı: Petrol yükseldi, borsalar geriledi Küresel piyasalarda risk iştahı azaldı: Petrol yükseldi, borsalar geriledi 20 Ekim 2026 09:08
Morgan Stanley’den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı Morgan Stanley'den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı 19 Ekim 2026 16:45
Fitch’ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor Fitch'ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor 19 Ekim 2026 16:40
Çin’de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti Çin'de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti 19 Ekim 2026 15:59
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Ekim 2026 13:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.688,6300 Değişim 110,57 Son veri saati:
Düşük 11670,32 Yüksek 11780,89
Açılış
49,6067 Değişim 0,0422 Son veri saati:
Düşük 49,5611 Yüksek 49,6033
Açılış
55,7596 Değişim 0,1170 Son veri saati:
Düşük 55,6668 Yüksek 55,7838
Açılış
6.582,3230 Değişim 40,813 Son veri saati:
Düşük 6547,68 Yüksek 6588,493
Açılış
91,8717 Değişim 1,6381 Son veri saati:
Düşük 91,1055 Yüksek 92,7436
Açılış
BİST En Aktif Hisseler