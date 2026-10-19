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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,98 değer kaybederek 11.606,94 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında geriledi
AA AA

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2026 13:16

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 114,78 puan ve yüzde 0,98 azalışla 11.606,94 puana indi.

Toplam işlem hacmi 45,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,22 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,14 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 6,22 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, günün geri kalanında veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.500 puanın destek, 11.800 ve 11.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #BIST 100

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