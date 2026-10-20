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Avrupa'da doğal gaz fiyatları 2022'den bu yana en üst seviyede!

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, Hürmüz Boğazı üzerinden deniz taşımacılığında aksamaların sürmesi ve kış öncesi depo doluluk seviyesinin düşük kalmasının getirdiği baskılarla megavat saat başına 89,74 avroya yükselerek Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları 2022’den bu yana en üst seviyede!
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Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2026 13:20

Avrupa'nın en önemli doğal gaz ticaret merkezlerinden Hollanda merkezli TTF'de işlem gören kasım vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, dün 88,04 avrodan kapandı.

Hürmüz Boğazı'nda artan tanker saldırıları ve bölgesel gerilimin tırmanması, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) arz güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı. Son bir haftadır 87 avro seviyelerinde seyreden doğal gazın megavatsaat fiyatı, bugün saat 12.23 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,90 artarak 89,74 avroya yükseldi.

DEPOLAR GEÇEN YILIN GERİSİNDE

Fiyatlar üzerinde etkili olan bir diğer unsur, Avrupa'nın doğal gaz depolarındaki doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre düşük kalması oldu. Kış ayları yaklaşırken tüketimin artması beklenirken, mevcut stokların kış talebini karşılama kapasitesine ilişkin endişeler de fiyat baskısını artırıyor.

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 74,58 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, geçen yılın aynı döneminde yüzde 85 olarak kaydedilmişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı aksamaları, Avrupa'nın doğal gaz stoklarını yenilemesini zorlaştırırken Orta Doğu kaynaklı LNG arzındaki düşüş küresel piyasadaki sıkışıklığı derinleştiriyor.

HÜRMÜZ 'DARBOĞAZI'

ABD ve İsrail'in şubatta İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleri sonrasında bölgedeki LNG üreticisi ülkelerin tesislerinde meydana gelen hasar, Avrupa'ya yönelik gaz arzını da olumsuz etkiledi.

Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait bazı LNG kargoları son haftalarda Hürmüz Boğazı'ndan geçmeyi başarsa da bu sevkiyatların küresel LNG arz-talep dengesini değiştirecek düzeye ulaşmadığı belirtiliyor.

Bununla birlikte, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar nedeniyle LNG akışının İran'daki savaş öncesinde görülen seviyelerin yüzde 80 altında seyrettiği ifade ediliyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#ORTA DOĞU #HÜRMÜZ BOĞAZI #AVRUPA #DOĞAL GAZ #DOĞAL GAZ FİYATLARI

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