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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustosta azaldı

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,5 geriledi.

Avro Bölgesi’nde sanayi üretimi ağustosta azaldı
AA AA

Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2026 12:36

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 0,5, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 azaldı.

AB'de ise sanayi üretimi ağustosta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 0,2 geriledi.

Ağustosta AB ülkeleri arasında sanayi üretiminde aylık bazda en fazla artış yüzde 6,5 ile İsveç'te, yüzde 4,3 ile Estonya'da ve yüzde 2,6 ile Hollanda'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 5,1 ile Belçika'da, yüzde 3,1 ile İrlanda'da ve yüzde 2 ile Portekiz'de kaydedildi.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 9,8 ile Hollanda'da, yüzde 8,8 ile Macaristan'da ve yüzde 8,3 ile Danimarka'da gerçekleşti.

En fazla düşüş ise yüzde 15 ile İrlanda'da, yüzde 7,1 ile Belçika'da ve yüzde 5,4 ile Bulgaristan'da belirlendi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#AVRO BÖLGESİ #AVRUPA İSTATİSTİK OFİSİ #AB #AVRUPA BİRLİĞİ #SANAYİ ÜRETİMİ

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