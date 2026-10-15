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Wall Street'te düşüş derinleşiyor

Wall Street'te satış baskısı artıyor. Nasdaq endeksi, yapay zeka odaklı hisselerdeki düşüşün etkisiyle günü yüzde 2'ye yakın kayıpla tamamladı.

Wall Street’te düşüş derinleşiyor
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Oluşturma Tarihi 15 Ekim 2026 09:10

New York borsası, ABD'de enflasyonun hızlandığına işaret eden verilerin ardından günü düşüşle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalarak 51.621,48 puana gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 1,11 kayıpla 7.718,94 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,88 düşüşle 26.692,87 puana indi.

ABD'DE ENFLASYON SON 5 AYIN ZİRVESİNDE

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık bazda yüzde 0,6 artarak beklentilere paralel gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise yüzde 3,7 ile beklentilerin üzerine çıktı. Böylece aylık enflasyon son 5 ayın, yıllık enflasyon da son 4 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Benzin fiyatlarına ilişkin endeks, eylülde aylık bazda yüzde 9,1 yükseldi. Bu artış, TÜFE'deki aylık yükselişin yarısından fazlasını oluşturdu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE de eylülde aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 2,6 arttı. Her iki oran da beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

FED'İN FAİZ KARARINA İLİŞKİN BEKLENTİLER ETKİLENDİ

Enflasyon verileri, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ayki toplantısında politika faizini sabit tutacağı yönündeki beklentileri bir miktar zayıflattı. Analistler, verilerin Fed'in enflasyonu hedefe döndürmek amacıyla para politikasını daha sıkı tutabileceğine ilişkin öngörüleri güçlendirdiğini belirtti.

Richmond Fed Başkanı Tom Barkin, TÜFE verilerinin beklediğinden yüksek geldiğini söyledi. Barkin, yarın açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin enflasyon görünümünü değerlendirmesine yardımcı olacağını ifade etti. Fed'in bu ay alacağı politika kararına ilişkin tahminde bulunmak istemediğini de kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise TÜFE verilerini "cesaret kırıcı" olarak nitelendirerek hizmet enflasyonunun da endişe kaynağı olduğunu dile getirdi. Goolsbee, sağlam bir ekonomi ve yüksek enflasyon söz konusu olduğunda Fed'in bunu nasıl ele alması gerektiği konusunda herhangi bir belirsizlik bulunmadığını söyledi.

ABD TAHVİL FAİZLERİ VE DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Enflasyon verilerinin ardından ABD'nin 10 yıl vadeli Hazine tahvili faizi 11 baz puan artarak yüzde 5,33'e kadar çıktı. Faiz daha sonra yüzde 5,20 civarında dengelendi. 30 yıllık tahvil faizi de gün içinde yüzde 5,63 seviyesini gördükten sonra yüzde 5,52'ye geriledi.

Dolar endeksi gün içinde yüzde 0,7 yükselerek 102,94 seviyesine ulaştı ve yılın en yüksek değerini gördü.

Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporu da fiyat baskılarının devam ettiğine ve bazı bölgelerde yoğunlaştığına işaret etti. Raporda, "Yükselen petrol fiyatları, tüm bölgelerin raporlarına yansıdı. Firmalar, dizel fiyatlarının yüksek seyrettiğini ve yakıt ek ücretlerinin artan maliyetlere tedarik zinciri yoluyla yansıdığını bildirdi." ifadeleri yer aldı.

BANKA HİSSELERİNDE KAYIPLAR ÖNE ÇIKTI

ABD'li bankalar üçüncü çeyrek bilançolarını açıklamayı sürdürdü. Morgan Stanley'nin kârı ve geliri beklentileri aşmasına rağmen bankanın hisseleri günü yaklaşık yüzde 3 düşüşle tamamladı.

Bank of America'nın bilançosunda 1,2 milyar dolarlık idari para cezası kaydedildi. Bankanın üçüncü çeyrek kârı yüzde 17 azalarak 6,9 milyar dolara geriledi. Kârı ve geliri beklentileri karşılayamayan bankanın hisseleri de yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#NASDAQ ENDEKSİ #DOW JONES ENDEKSİ #FED

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