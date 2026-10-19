VİOP’ta yeni hafta düşüşle başladı! BIST 30’da kritik seviyeler

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya yüzde 0,37 düşüşle 14.659,00 puandan başladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 3,03 kayıpla 14.714,00 puandan tamamlamıştı. Kontrat, akşam seansında da düşüşünü sürdürerek 14.605,00 puana gerilemişti.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, endeks kontratında 14.400 ve 14.300 puan seviyelerini destek, 14.800 ve 14.900 puan seviyelerini ise direnç olarak değerlendiriyor.

Yurt içinde bugün kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA TOPARLANMA EĞİLİMİ

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden gelen olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.

Ancak VİOP'ta ekim vadeli BIST 30 kontratının haftaya düşüşle başlaması, yurt içi vadeli piyasalarda satıcılı görünümün sürdüğüne işaret etti.