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VİOP'ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30'da takip edilecek seviyeler

BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, önceki normal seans kapanışına paralel olarak 14.411 puandan işlem görmeye başladı. Küresel piyasalarda ABD-İran gerilimi ve şirket bilançoları öncesindeki temkinli görünüm risk iştahını baskılıyor.

VİOP’ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30’da takip edilecek seviyeler
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Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2026 09:33

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yatay seyirle 14.411,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,06 düşüşle 14.411,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında ise kayıplarının bir kısmını telafi ederek 14.444,00 puana yükseldi.

Bugünkü açılış seansında kontrat, önceki normal seans kapanışına paralel olarak 14.411,00 puandan işlem gördü.

KÜRESEL PİYASALARDA ABD-İRAN GERİLİMİ ETKİLİ

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı tedirginlik risk iştahını baskılıyor. Önemli şirketlerin bilanço sezonunda açıklayacağı finansal sonuçlar öncesinde piyasalarda negatif bir görünüm öne çıkıyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA VERİ GÜNDEMİ YOĞUN

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu verisinin takip edileceğini belirtti. Yurt dışında ise ABD'de haftalık ADP özel sektör istihdamı ve konut başlangıçları, Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ile Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri yatırımcıların odağında olacak.

VİOP'TA 14.300 VE 14.200 PUAN DESTEK KONUMUNDA

Analistler, teknik açıdan BIST 30 ekim vadeli endeks kontratında 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın ise direnç seviyeleri olarak öne çıktığını kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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