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VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat güne yüzde 0,32 azalışla 14.746,00 puandan başladı.

VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
AA AA

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2026 09:31

Dün alış ağırlıklı seyreden ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,65 artışla 14.794,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında ise yüzde 0,11 değer kaybederek 14.777,00 puandan işlem gördü.

Ekim vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,32 altında 14.746,00 puandan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, güçlü şirket bilançolarına karşın yapay zeka yatırımlarına ilişkin belirsizlikler ve jeopolitik risklerin etkisiyle karışık seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 14.600 ve 14.500 puanın destek, 14.800 ve 14.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI #BIST 30 #VİOP #BORSA

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