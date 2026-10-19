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Morgan Stanley'den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı

Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, hisse senedi piyasalarının bazı bölümlerinde aylardır süren değerleme düzeltmesinin sona yaklaşabileceğini belirtti. Wilson, hızlı bir toparlanma ya da kasım ayına kadar devam edebilecek kademeli geri çekilmenin yatırımcılara yeni alım fırsatları sunabileceğini ifade etti.

Morgan Stanley’den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı
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Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2026 16:45

Morgan Stanley stratejisti Michael Wilson, ABD hisse senedi piyasalarında yaşanan değerleme düzeltmesinin sona yaklaşabileceğini belirterek yatırımcıların portföylerine yeniden risk eklemeyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi. Wilson'a göre piyasada hızlı bir toparlanma yaşanması veya kasım ayına kadar daha kademeli bir geri çekilme görülmesi, hisse senetlerinde yeni pozisyon almak için fırsat oluşturabilir.

Müşterilerine gönderdiği notta iki olası senaryoya dikkat çeken Wilson, yatırımcıların her iki durumda da riskten kaçınmak yerine portföylerine risk eklemeye hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Stratejist, bu yaklaşımına rağmen kaliteli şirket hisselerine yönelik tercihini koruduğunu vurguladı.

S&P 500 ZİRVESİNE YAKIN AMA PİYASADA ZAYIFLAMA VAR

S&P 500 endeksi tarihî zirvesinin yalnızca yüzde 2 altında bulunmasına rağmen, son aylarda piyasanın bazı bölümlerinde değerleme düşüşü yaşandı. Bu süreçte endeks içindeki piyasa genişliğinde de bozulma görüldü.

Michael Wilson, kaliteli şirket hisselerinin görece daha iyi performans göstermesi ve S&P 500'ün eşit ağırlıklı versiyonundaki düşüşle belirginleşen bu görünümün sona yaklaşabileceğini değerlendirdi.

Wilson'a göre piyasanın bazı bölümlerinde yaşanan fiyat düzeltmesi, yeni hisse pozisyonları oluşturmak isteyen yatırımcılar için uygun bir dönem yaratabilir.

S&P 500 ŞİRKETLERİNDE YÜZDE 24,6 KÂR BÜYÜMESİ BEKLENTİSİ

Bloomberg Intelligence tarafından derlenen tahminlere göre, S&P 500 şirketlerinin üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 24,6 kâr büyümesi açıklaması bekleniyor.

Wilson, değerleme düzeltmesinin özellikle ekonomik döngüye duyarlı sektörlerde daha belirgin olduğunu ifade etti. Finans, sanayi ve tüketiciye bağlı hisselerin bu süreçten daha fazla etkilendiğini belirten stratejist, piyasanın bazı alanlarındaki yeniden fiyatlamanın şirketlerin kâr performansındaki iyileşmeyle birlikte fırsatlar yaratabileceğini söyledi.

SERMAYE MALLARI SEKTÖRÜ ÖNE ÇIKIYOR

Morgan Stanley stratejistine göre, değerlemelerde yaşanan gerileme ile hisse başına kâr momentumundaki iyileşmenin bir araya geldiği alanlar yatırımcılar açısından önem taşıyor.

Wilson, bu çerçevede özellikle sermaye malları segmentine dikkat çekti. Stratejistin değerlendirmesi, piyasadaki düzeltmenin bazı sektörlerde yeni yatırım fırsatları oluşturabileceği yönünde.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#MORGAN STANLEY

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