CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Borsa İstanbul MSCI sonrası yükselişe geçti! Gözler 12 bin puanda: İşte kritik seviyeler

Borsa İstanbul MSCI sonrası yükselişe geçti! Gözler 12 bin puanda: İşte kritik seviyeler

Küresel endeks sağlayıcısı MSCI'nın uyarısının ardından Cuma günü yüzde 2,89 değer kaybeden BIST 100 endeksi, yeni haftanın ilk işlem gününde kayıplarını telafi etme eğilimiyle açıldı. Bankacılık ve holding endeksleri yükselirken sektörler arasında sigorta öne çıktı.

Borsa İstanbul MSCI sonrası yükselişe geçti! Gözler 12 bin puanda: İşte kritik seviyeler
AA AA

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2026 10:15

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2026 10:21

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,20 yükselişle 11.745,68 puandan başladı. Endeks, önceki kapanışa göre 23,96 puan artış kaydetti.

ABD merkezli küresel endeks sağlayıcısı Morgan Stanley Capital International (MSCI), Türkiye hisse senetlerine yönelik bazı endeks değişikliklerini ikinci bir duyuruya kadar dondurmasının ardından Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100, günü yüzde 2,89 değer kaybıyla 11.721,72 puandan tamamlamıştı.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında açılışta en fazla yükselen yüzde 0,91 ile sigorta oldu. En fazla gerileyen sektör endeksi ise yüzde 5,69 düşüşle finansal kiralama faktoring olarak kaydedildi.

KÜRESEL PİYASALARDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Küresel piyasalar, Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan olumlu sinyallerin risk iştahını desteklemesiyle haftaya toparlanma eğilimiyle başladı.

Yurt içinde bugün kısa vadeli dış borç istatistikleri takip edilecek. Yurt dışında ise veri gündeminin sakin olması bekleniyor.

BIST 100'DE KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.900 ve 12.000 puan seviyelerini direnç, 11.600 ve 11.500 puan seviyelerini ise destek olarak değerlendiriyor.

#BIST 100 ENDEKSİ #BORSA İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Ekim 2026 10:01
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 16 Ekim 2026 09:54
Yuanın küresel kullanımı artıyor! Hedef dünya finans piyasaları... Yuanın küresel kullanımı artıyor! Hedef dünya finans piyasaları... 16 Ekim 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 16 Ekim 2026 09:47
AB enerji fiyatları için ne yapacak? Liderlerden acil önlem çağrısı geldi AB enerji fiyatları için ne yapacak? Liderlerden acil önlem çağrısı geldi 16 Ekim 2026 09:46
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 16 Ekim 2026 09:12
Küresel piyasalar yükselişte! Borsa, altın, petrolde son durum ne? Küresel piyasalar yükselişte! Borsa, altın, petrolde son durum ne? 16 Ekim 2026 09:10
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD’den İran'a yeni yaptırım kararı 16 Ekim 2026 08:11
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 15 Ekim 2026 16:50
Altının kilogram fiyatı yükseldi Altının kilogram fiyatı yükseldi 15 Ekim 2026 16:31
ABD’de perakende satış verileri belli oldu ABD'de perakende satış verileri belli oldu 15 Ekim 2026 16:20
ABD’de ÜFE eylülde arttı ABD'de ÜFE eylülde arttı 15 Ekim 2026 15:36
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.620,2300 Değişim 170,94 Son veri saati:
Düşük 11597,39 Yüksek 11768,33
Açılış
49,56 Değişim 0,1103 Son veri saati:
Düşük 49,5208 Yüksek 49,6311
Açılış
55,5692 Değişim 0,2885 Son veri saati:
Düşük 55,428 Yüksek 55,7165
Açılış
6.655,2840 Değişim 53,401 Son veri saati:
Düşük 6623,526 Yüksek 6676,927
Açılış
91,6356 Değişim 1,7367 Son veri saati:
Düşük 90,4714 Yüksek 92,2081
Açılış
BİST En Aktif Hisseler