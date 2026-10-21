CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,81 değer kaybederek 11.702,62 puana geriledi.

Borsa günün ilk yarısında değer kaybetti
AA AA

Oluşturma Tarihi 21 Ekim 2026 13:12

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 95,08 puan ve yüzde 0,81 azalışla 11.702,62 puana indi.

Toplam işlem hacmi 37,9 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,30, holding endeksi yüzde 2,05 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,11 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 3,74 ile menkul kıymetler yatırım ortaklığı oldu.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.600 ve 11.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#BIST 100 ENDEKSİ #BANKACILIK ENDEKSİ #HOLDİNG ENDEKSİ #BIST 100 #BORSA İSTANBUL

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Fed’den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri Fed'den bir değil çifte faiz artışı yolda! Dev bankalar ayrıştı... İşte 13 kurumun tahminleri 20 Ekim 2026 10:39
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye otomotiv sektörü için AB ile temaslar sürüyor Bakan Bolat açıkladı: Türkiye otomotiv sektörü için AB ile temaslar sürüyor 20 Ekim 2026 10:16
Asya borsaları negatif seyrediyor Asya borsaları negatif seyrediyor 20 Ekim 2026 10:05
Borsa güne yükselişe başladı Borsa güne yükselişe başladı 20 Ekim 2026 10:01
İngiltere’de işsizlik geriledi İngiltere'de işsizlik geriledi 20 Ekim 2026 09:58
Rekor üstüne rekor kırıyordu! Kırmızı metal için sert düşüş uyarısı Rekor üstüne rekor kırıyordu! Kırmızı metal için sert düşüş uyarısı 20 Ekim 2026 09:53
VİOP’ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30’da takip edilecek seviyeler VİOP'ta yeni gün yatay başladı! İşte BIST30'da takip edilecek seviyeler 20 Ekim 2026 09:33
Küresel piyasalarda risk iştahı azaldı: Petrol yükseldi, borsalar geriledi Küresel piyasalarda risk iştahı azaldı: Petrol yükseldi, borsalar geriledi 20 Ekim 2026 09:08
Morgan Stanley’den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı Morgan Stanley'den S&P 500 için alım fırsatı uyarısı 19 Ekim 2026 16:45
Fitch’ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor Fitch'ten çifte uyarı: İki alanda riskler artıyor 19 Ekim 2026 16:40
Çin’de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti Çin'de konut fiyatları geriliyor! Yatırımlardaki düşüş dikkat çekti 19 Ekim 2026 15:59
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 19 Ekim 2026 13:16
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.688,6200 Değişim 110,57 Son veri saati:
Düşük 11670,32 Yüksek 11780,89
Açılış
49,6043 Değişim 0,0422 Son veri saati:
Düşük 49,5611 Yüksek 49,6033
Açılış
55,746 Değişim 0,1170 Son veri saati:
Düşük 55,6668 Yüksek 55,7838
Açılış
6.577,5120 Değişim 40,813 Son veri saati:
Düşük 6547,68 Yüksek 6588,493
Açılış
91,7438 Değişim 1,6381 Son veri saati:
Düşük 91,1055 Yüksek 92,7436
Açılış
BİST En Aktif Hisseler