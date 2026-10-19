CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Avrupa borsalarında protesto baskısı! Tüm büyük endeksler ekside

Avrupa borsalarında protesto baskısı! Tüm büyük endeksler ekside

Fransa'da şiddeti artan ve bazı Avrupa ülkelerine yayılan protestolar, bölge ekonomisine ilişkin endişeleri artırdı. Saat 10.50 itibarıyla Avrupa'nın gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,68 gerilerken, İspanya IBEX 35 yüzde 1,34 düşüşle en fazla değer kaybeden endeks oldu.

Avrupa borsalarında protesto baskısı! Tüm büyük endeksler ekside
AA AA

Oluşturma Tarihi 19 Ekim 2026 11:26

Son Güncelleme Tarihi 19 Ekim 2026 11:33

Avrupa borsaları, Fransa'da şiddeti artan ve bazı Avrupa ülkelerine yayılan protestoların ekonomik faaliyetler üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişelerle haftaya düşüşle başladı. Perakende ticaret, lüks tüketim ve tarımsal üretime yönelik risklerin gündeme gelmesiyle Avrupa genelinde satış baskısı öne çıktı. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını da takip edecek.

AVRUPA BORSALARINDA KAYIPLAR YÜZDE 1'İ AŞTI

Saat 10.50 itibarıyla Avrupa borsalarındaki başlıca endekslerde şu seviyeler kaydedildi:

Endeks Son seviye Değişim
Stoxx Europe 600 640,3 puan %-0,68
İngiltere FTSE 100 10.792 puan %-0,82
Almanya DAX 40 25.399 puan %-0,91
İtalya FTSE MIB 49.228 puan %-1,27
Fransa CAC 40 7.859 puan %-1,22
İspanya IBEX 35 19.061 puan %-1,34

İspanya IBEX 35 yüzde 1,34'lük düşüşle en fazla gerileyen endeks olurken, Fransa CAC 40'taki kayıp yüzde 1,22'ye ulaştı.

FRANSA'DAKİ PROTESTOLAR EKONOMİK ENDİŞELERİ ARTIRDI

Hafta sonunda Fransa'da şiddetlenen olaylar, piyasalarda ekonomik faaliyetlere ilişkin kaygıları artırdı. Göstericilerin lüks mağazaları yağmalama girişimleri ve çiftçilerin de protestolara katılması, ülkedeki ticari faaliyetler üzerindeki olası etkileri gündeme getirdi. Protestoların bazı Avrupa ülkelerine yayıldığı da görüldü.

Analistler, olayların perakende ticareti olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Lüks tüketim mağazalarının hedef alınmasının, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin borsada işlem gören hisseleri üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Çiftçilerin protestolara katılması ise tarımsal üretimde olası düşüşlere ilişkin endişeleri artırdı. Analistler, üretimde yaşanabilecek aksaklıkların gıda fiyatları üzerinden enflasyon baskısını güçlendirebileceği uyarısında bulunuyor. Olayların yol açtığı hasarın kamu maliyesine ek yük getirebileceği de belirtiliyor.

PİYASALARIN GÖZÜ PMI VERİLERİNDE VE LAGARDE'IN AÇIKLAMALARINDA

Avrupa piyasalarında bu hafta ekonomik aktivitenin seyrine ilişkin sinyal verecek ekim ayı öncü sektörel PMI verileri takip edilecek.

Bunun yanı sıra ECB Başkanı Christine Lagarde'ın çarşamba günü Almanya'da katılacağı söyleşide yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında olacak. Açıklamaların, Avrupa ekonomisine ve para politikasına ilişkin beklentiler açısından önem taşıması bekleniyor.

#FRANSA #AVRUPA #CHRİSTİNE LAGARDE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Avro Bölgesi’nde yıllık enflasyon eylülde yükseldi Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yükseldi 16 Ekim 2026 13:14
AB’den 25 milyar avro dış ticaret açığı AB'den 25 milyar avro dış ticaret açığı 16 Ekim 2026 13:10
Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor Avrupa borsaları İngiltere hariç pozitif seyrediyor 16 Ekim 2026 11:52
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 16 Ekim 2026 10:01
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 16 Ekim 2026 09:54
Yuanın küresel kullanımı artıyor! Hedef dünya finans piyasaları... Yuanın küresel kullanımı artıyor! Hedef dünya finans piyasaları... 16 Ekim 2026 09:52
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 16 Ekim 2026 09:47
AB enerji fiyatları için ne yapacak? Liderlerden acil önlem çağrısı geldi AB enerji fiyatları için ne yapacak? Liderlerden acil önlem çağrısı geldi 16 Ekim 2026 09:46
ABD’nin ticari ham petrol stokları geriledi ABD'nin ticari ham petrol stokları geriledi 16 Ekim 2026 09:12
Küresel piyasalar yükselişte! Borsa, altın, petrolde son durum ne? Küresel piyasalar yükselişte! Borsa, altın, petrolde son durum ne? 16 Ekim 2026 09:10
ABD’den İran’a yeni yaptırım kararı ABD’den İran'a yeni yaptırım kararı 16 Ekim 2026 08:11
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları arttı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı 15 Ekim 2026 16:50
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.613,3400 Değişim 170,94 Son veri saati:
Düşük 11597,39 Yüksek 11768,33
Açılış
49,5535 Değişim 0,1103 Son veri saati:
Düşük 49,5208 Yüksek 49,6311
Açılış
55,5867 Değişim 0,2885 Son veri saati:
Düşük 55,428 Yüksek 55,7165
Açılış
6.643,0780 Değişim 53,401 Son veri saati:
Düşük 6623,526 Yüksek 6676,927
Açılış
91,7791 Değişim 1,7367 Son veri saati:
Düşük 90,4714 Yüksek 92,2081
Açılış
BİST En Aktif Hisseler