CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları negatif seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmanmasıyla artan jeopolitik riskler ve teknoloji ile yapay zeka yatırımlarından beklenen gelirin sağlanamayacağına dair öngörülerle negatif seyrediyor.

Asya borsaları negatif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 20 Ekim 2026 10:05

Küresel piyasalarda, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yarattığı tedirginlik risk iştahını törpülerken, bilanço sezonunda önemli şirketlerin finansal sonuçları öncesinde negatif bir seyir izleniyor.

Asya piyasalarında da Çin'de beklentilere paralel olarak kredi faiz oranları sabit tutulurken, artan jeopolitik riskler, yapay zeka ve teknoloji alanında yapılan yatırımlardan beklenen gelirin sağlanamayacağına dair öngörülerin güç kazanmasıyla negatif bir seyir öne çıkıyor.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,73 azalışla 5.552 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,16 düşüşle 64.164 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,16 azalışla 3.725 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,02 kayıpla 23.936 puanda seyrederken, Hindistan'da Sensex endeksi tatil nedeniyle işlem görmüyor.

Çin Ulusal Bankalararası Fon Merkezi, beklentilere paralel olarak 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu. Böylece 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında son 17 ayda değişikliğe gidilmedi.

Öte yandan, Orta Doğu'da artan jeopolitik kaygılar ve enerji arzına ilişkin endişeler, Asya borsalarında yarı iletken sektörü öncülüğündeki satışlarda etkili oluyor.

Yapay zeka yatırımlarının karlılığına ilişkin endişelerle yapay zeka maruziyeti yüksek olan Japonya merkezli SoftBank Group Corp'un hisseleri yüzde 6,2 düştü.

Analistler, SoftBank'ın, yapay zeka yatırımlarını finanse etme ihtiyacı ve teknoloji şirketlerindeki önemli payları nedeniyle sektördeki gelişmelere ve yatırımcı beklentilerindeki değişimlere karşı daha hassas hale geldiğini belirtti.

GÜNEY KORE, SAVAŞ ZAMANI OPERASYONEL KONTROLÜN ABD'DEN DEVRALINMASINI İSTİYOR

Jeopolitik tarafta ise Japonya Öz Savunma Kuvvetleri ve ABD ordusu, askeri koordinasyonu güçlendirmek amacıyla "Keen Sword" (Keskin Kılıç) adlı ortak tatbikat düzenledi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya ordusundan 45 bin ve ABD ordusundan 12 bin personelin katıldığı tatbikatın açılışı, Japonya'ya ait İşigaki Adası'nda yapıldı.

Diğer taraftan, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, savaş zamanı operasyonel kontrolün (OPCON) erken bir tarihte ABD'den Seul'e devredilmesi gerektiğini söyledi.

Lee, "Bence OPCON'un diğer bir ülkeye verilmesi ve ona güvenilmesi, olduğu gibi bırakılamaz." ifadesini kullandı.

"OPCON'un erken bir tarihte (Güney Kore'ye) geri verilmesi gerekmektedir." diyen Lee, ülkesinin bunun için yeterli kapasiteye sahip olduğunu ve Güney Kore ile ABD arasındaki ilgili görüşmelerin bu yönde iyi ilerlediğini dile getirdi.

OPCON'un geri alınması, Seul yönetiminin yayımladığı 5 yıllık politika yol haritasında dış politika ve güvenlik politikasının önemli unsurları arasında yer alıyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#GÜNEY KORE #HONG KONG #NİKKEİ 225 #ORTA DOĞU #ASYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Asya borsalarında karışık seyir Asya borsalarında karışık seyir 19 Ekim 2026 10:13
VİOP’ta yeni hafta düşüşle başladı! BIST 30’da kritik seviyeler VİOP'ta yeni hafta düşüşle başladı! BIST 30'da kritik seviyeler 19 Ekim 2026 10:12
Yeni hafta hareketli başladı: Küresel piyasaların gözü bu üç gelişmede Yeni hafta hareketli başladı: Küresel piyasaların gözü bu üç gelişmede 19 Ekim 2026 09:54
AB’den Nijerya ordusuna 20 milyon avro AB'den Nijerya ordusuna 20 milyon avro 18 Ekim 2026 16:17
Müzakereler 14 yıldır sürüyordu! Vietnam serbest ticaret anlaşması imzalandı Müzakereler 14 yıldır sürüyordu! Vietnam serbest ticaret anlaşması imzalandı 18 Ekim 2026 11:26
Rusya yaptırımlarının ekonomik etkileri değerlendirilecek Rusya yaptırımlarının ekonomik etkileri değerlendirilecek 18 Ekim 2026 10:21
Rusya’da petrol terminali hedef alındı Rusya'da petrol terminali hedef alındı 18 Ekim 2026 08:52
Rosatom’dan Endonezya’ya 200 megavatlık yüzer nükleer santral Rosatom'dan Endonezya'ya 200 megavatlık yüzer nükleer santral 17 Ekim 2026 13:41
Gelecek hafta piyasaları neler bekliyor? TCMB faiz kararı ve Meta-Tesla bilançoları Gelecek hafta piyasaları neler bekliyor? TCMB faiz kararı ve Meta-Tesla bilançoları 17 Ekim 2026 12:04
Fed açıkladı: ABD sanayi üretimi beklentileri aştı Fed açıkladı: ABD sanayi üretimi beklentileri aştı 16 Ekim 2026 16:54
Altının kilosu 6 milyon 622 bin TL’ye yükseldi Altının kilosu 6 milyon 622 bin TL'ye yükseldi 16 Ekim 2026 16:41
ABD’de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı ABD'de ithalat ve ihracat fiyatları beklentileri aştı 16 Ekim 2026 16:24
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.543,4400 Değişim 191,06 Son veri saati:
Düşük 11352,9 Yüksek 11543,96
Açılış
49,5826 Değişim 0,0742 Son veri saati:
Düşük 49,5119 Yüksek 49,5861
Açılış
55,689 Değişim 0,1647 Son veri saati:
Düşük 55,5814 Yüksek 55,7461
Açılış
6.574,4690 Değişim 50,046 Son veri saati:
Düşük 6560,421 Yüksek 6610,467
Açılış
91,5864 Değişim 1,9795 Son veri saati:
Düşük 89,9261 Yüksek 91,9056
Açılış
BİST En Aktif Hisseler