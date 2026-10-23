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Asya borsaları karışık seyrediyor

Asya borsaları, Orta Doğu'da yükselme eğilimindeki jeopolitik tansiyon ve yapay zeka yatırımlarına ilişkin artan endişelerin oluşturduğu satış baskısıyla karışık seyrediyor.

Asya borsaları karışık seyrediyor
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Oluşturma Tarihi 23 Ekim 2026 09:57

ABD'de seçim gündemi ısınmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki seçimlerin ardından İran'a yönelik askeri baskıyı artırabileceği endişeleri, piyasalarda olası bir çatışmanın yeniden fiyatlanmasına yol açıyor.

Öte yandan, yapay zeka yatırımlarının finansmanına ilişkin endişeler derinleşirken, söz konusu kaygılar küresel ölçekte yarı iletken şirketlerinin hisseleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında da karışık bir seyir öne çıkıyor.

Öte yandan bölgede bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da enflasyon eylülde yıllık bazda yüzde 2,1 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

Ülkede çekirdek enflasyon 9 ay sonra ilk kez eylülde yüzde 2'nin üzerine çıktı. Japonya'da çekirdek enflasyonun Japonya Merkez Bankasının (BoJ) hedefinin üzerine çıkması bankanın yakın vadede faiz artırımı olasılığını güçlendirdi.

Söz konusu gelişmelerle, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,30 artışla 5.550 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,25 düşüşle 62.752 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 3.678 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 kazançla 23.184 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 kayıpla 72.647 puanda seyrediyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#JAPONYA #ORTA DOĞU #JAPONYA MERKEZ BANKASI #GÜNEY KORE #NİKKEİ 225 #DONALD TRUMP

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