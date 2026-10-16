CANLI BORSA
Anasayfa Borsa Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki toparlanma eğiliminin etkisiyle Çin hariç pozitif seyrediyor.

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor
AA AA

Oluşturma Tarihi 16 Ekim 2026 09:54

Küresel piyasalarda, tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki satış baskısının azalmasıyla risk iştahı arttı.

Söz konusu gelişmelerle Asya borsalarında da alış ağırlıklı bir seyir öne çıkıyor.

Güney Koreli teknoloji şirketlerinden SK Hynix'in hisseleri yüzde 0,8, Samsung Electronics'in hisseleri yüzde 2,5, Japon teknoloji şirketlerinden Kioxia'nın hisseleri yüzde 3,28, Sony'nin hisseleri yüzde 1,9 arttı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,66 değer kazancıyla 65.496 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,05 yükselişle 5.668 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 kayıpla 3.688 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 artışla 24.113 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,4 artışla 74.637 puan seviyesinde bulunuyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#NİKKEİ 225 #GÜNEY KORE #ÇİN #ASYA #BORSA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
AltÄ±n FiyatlarÄ±
Altï¿½n kï¿½lï¿½eleri ve grafik
GÃ¼mÃ¼ÅŸ FiyatlarÄ±
İlginizi Çekebilir
Avrupa borsaları karışık seyrediyor Avrupa borsaları karışık seyrediyor 15 Ekim 2026 10:51
IMF’den Çin Yuanı uyarısı: Reel değer kaybı ve ticaret fazlası IMF’den Çin Yuanı uyarısı: Reel değer kaybı ve ticaret fazlası 15 Ekim 2026 10:31
Borsa İstanbul’da satış baskısı: Gözler kritik eşikte Borsa İstanbul'da satış baskısı: Gözler kritik eşikte 15 Ekim 2026 10:29
Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor Asya borsaları Hindistan hariç negatif seyrediyor 15 Ekim 2026 10:27
Faiz artışı için ters köşe mesaj! BoE’den garanti değil uyarısı geldi Faiz artışı için ters köşe mesaj! BoE'den "garanti değil" uyarısı geldi 15 Ekim 2026 10:12
İngiltere ekonomisi beklentileri aştı! Büyüme üst üste üçüncü aya taşındı İngiltere ekonomisi beklentileri aştı! Büyüme üst üste üçüncü aya taşındı 15 Ekim 2026 09:58
Dolar 18 ayın zirvesinden geriledi Dolar 18 ayın zirvesinden geriledi 15 Ekim 2026 09:49
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 15 Ekim 2026 09:42
Zelenskiy’den Trump’a tepki: Rusya ile dizel anlaşması nedeniyle ‘ihanete uğramış’ hissettim Zelenskiy'den Trump'a tepki: Rusya ile dizel anlaşması nedeniyle ‘ihanete uğramış’ hissettim 15 Ekim 2026 09:24
Wall Street’te düşüş derinleşiyor Wall Street'te düşüş derinleşiyor 15 Ekim 2026 09:10
Küresel piyasalarda satış baskısı: ABD enflasyonu etkili oldu Küresel piyasalarda satış baskısı: ABD enflasyonu etkili oldu 15 Ekim 2026 09:05
Bitcoin’de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi Bitcoin'de enflasyon baskısı: 82 bin doların altına geriledi 15 Ekim 2026 08:40
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
11.751,5300 Değişim 195,26 Son veri saati:
Düşük 11710,54 Yüksek 11905,8
Açılış
49,5352 Değişim 0,0649 Son veri saati:
Düşük 49,4702 Yüksek 49,5351
Açılış
55,7139 Değişim 0,2063 Son veri saati:
Düşük 55,5548 Yüksek 55,7611
Açılış
6.662,2990 Değişim 67,495 Son veri saati:
Düşük 6604,501 Yüksek 6671,996
Açılış
91,7964 Değişim 1,3820 Son veri saati:
Düşük 90,9358 Yüksek 92,3178
Açılış
BİST En Aktif Hisseler