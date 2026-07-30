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AB'de ekonomiye güven yükseldi! Son 3 ayın en güçlü tablosu

Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi temmuz ayında 96,9 puana yükselerek piyasa beklentilerini geride bıraktı. Güven endeksi üst üste üçüncü ayında da artış gösterirken, tüketici güveninde de dikkat çeken toparlanma yaşandı.

AB’de ekonomiye güven yükseldi! Son 3 ayın en güçlü tablosu
AA

Oluşturma Tarihi 30 Temmuz 2026 12:59

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, temmuz ayına ilişkin iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ekonomik güven endeksi temmuz ayında aylık bazda 1,5 puan artarak 96,9 puana yükseldi.

AB genelinde ise ekonomik güven endeksi aynı dönemde 1,5 puanlık artışla 97,2 puan seviyesine çıktı.

BEKLENTİLERİ GERİDE BIRAKTI

Piyasalarda Avro Bölgesi ekonomik güven endeksinin 96 puan seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Açıklanan 96,9 puanlık veri beklentilerin üzerinde gelirken, ekonomiye ilişkin iyimserliğin güçlendiğine işaret etti.

Böylece ekonomik güven endeksi üst üste üçüncü ayında da yükseliş kaydetmiş oldu.

GÜVEN ARTIŞI GENİŞ TABANA YAYILDI

Temmuz ayında ekonomik güven endeksindeki yükselişte;

  • Perakende ticaret,
  • Sanayi,
  • Hizmet sektörü,
  • Tüketiciler

arasındaki güven artışı etkili oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ DE TOPARLANDI

Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi temmuz ayında eksi 17,6'dan eksi 15,9'a yükseldi.

AB genelinde ise tüketici güven endeksi eksi 17'den eksi 15,1'e çıkarak iyileşme gösterdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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