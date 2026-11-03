Altın ve gümüş fiyatları yükselişte! İran anlaşması beklentisi piyasaları hareketlendirdi

Küresel piyasalarda altın ve gümüş fiyatları, ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimlere ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle yükselişe geçti. Ons altın yüzde 1,5'in üzerinde değer kazanarak 3 bin 940 dolar seviyesini aşarken, ons gümüş yüzde 4'ü aşan artışla 51,20 dolara çıktı.

Değerli metallerdeki yükselişte, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra savaşın sona ermesi ihtimalinin petrol fiyatları ve faiz beklentileri üzerindeki etkisi de öne çıktı.

İRAN SAVAŞINDA ANLAŞMA UMUDU PİYASALARI HAREKETLENDİRDİ

ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik temaslar, yatırımcıların odağında bulunuyor. Tarafların olası bir anlaşmaya varabileceğine ilişkin umutlar, altın ve gümüş fiyatlarındaki yükselişle aynı döneme denk geldi.

Yatırımcılar, jeopolitik gelişmeleri ve müzakere sürecinden gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Değerli metallerdeki fiyat hareketleri de piyasalarda diplomatik sürece ilişkin beklentilerin etkili olduğu bir dönemde gerçekleşti.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME ALTINI DESTEKLEDİ

İran ile Katar arasında yürütülen görüşmelerin savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşma umutlarını artırması, petrol fiyatlarında düşüşü beraberinde getirdi.

Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon baskısının hafifleyebileceği ve faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde tutulmayabileceği beklentileri üzerinden altın fiyatlarına destek sağladı.

Piyasalarda diplomatik gelişmelerin yanı sıra petrol fiyatları, enflasyon görünümü ve faiz beklentilerinin de değerli metallerin seyrinde etkili olması bekleniyor.